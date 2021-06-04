LGS sabah oturumu saat kaçta başlayacak? 2021 LGS sınavı birinci oturumunda hangi dersler var? LGS ikinci oturum dersleri

Liselere geçiş sistemi (LGS ) sınavı heyecanı sürüyor. LGS sınavı iki oturumda gerçekleştirilecek. İlk oturum sabah 09:30'da, ikinci oturum ise saat 11:30'da başlayacak. İlk oturumda adaylara 50 soruluk bir teste tabi tutulacak ve sınav 75 dakika sürecek. İlk oturumun sona ermesinin ardından ikinci oturum ise 11:30'da başlayacak. 11:30'da başlayacak olan ikinci oturumda adaylara 40 soru yöneltilecek sayısal alandan oluşan bu bölümde adaylara 80 dakika süre verilecek. Fotoğraflı sınav giriş belgesi 27 Mayıs 2021 tarihinden itibaren elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrencinin sınava gireceği salon ve sırada hazır bulundurulacaktır.

LGS sınavı birinci oturumunda hangi dersler var?

LGS sınavında birinci oturumda toplam 50 soru sorulacak. Türkçe 20 soru, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 10 soru, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 10 soru, Yabancı dil 10 soru.

LGS sınavı ikinci oturumunda hangi dersler var?

LGS sınavında ikinci oturumda toplam 40 soru sorulacak. Matematik 20 soru, Fen Bilimleri 20 soru sorulacak. Adaylar sınava girecekleri bina ve salonları gösteren sınav giriş bilgilerine e-Okul üzerinden giriş yaparak erişim sağlayabilecek.

LGS sınavında yanında bulunması gerekenler neler?

Öğrenciler sınava gelirken yanlarında geçerli kimlik belgesi (T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi devam eden pasaport, yabancı uyruklu öğrenciler için İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından verilen resimli, mühürlü kimlik belgesi) ile en az iki adet koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan yumuşak silgi bulunduracaktır.

2021 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

LGS sınav sonuçları, MEB'in resmi web sitesinde 30 Haziran 2021 tarihinde açıklanacaktır. MEB, sınava dair bilgileri “posta” ile adreslere yollamayacağını açıkladı.