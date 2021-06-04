LGS puan hesaplama 2021 nasıl yapılır? LGS kaç net kaç puan? LGS kaç netle nereye gidilir?

Milyonlarca 8. sınıf öğrencisi iyi bir liseye girmek için LGS sınavında ter dökecek. 6 Haziran’da LGS sınavı iki oturumda gerçekleştirilecek. İlk oturum sabah 09:30'da, ikinci oturum 11:30'da başlayacak Matematik ve Fen Bilimleri alanlarından soruların adaylara yöneltileceği 40 soru için adaylara 80 dakika süre tanınacak. LGS sınavı yarın 12:50'de sona erecek

LGS sınavı iki oturumda gerçekleştirilecek. İlk oturumda öğrencilere sözel alandan sorular yöneltilecek. Türkçe'den 20, T.C İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük dersinden 10 soru Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinden 10 soru yönlendirilecek. Ayrıca öğrenciler Yabancı Dil dersinden ise 10 soru olmak üzere toplamda 50 soru yöneltilecek. Ösymli isimli internet sitesinde yer alan LGS hesaplamalarına göre, kaç netle kaç puan alacağınızı, LGS puan hesaplama yaparak kaç netle kaç puan alacağınızı aşağıdaki gibi öğrenebilirsiniz.

LGS sınavını kazanmak için kaç puan almak gerekir?

LGS sınavı kazanmak için kaç net yapmak gerekir? LGS sınavında toplam 63 net yapan adayın puanı 409.8718 ve yüzdelik dilimi ise 6,24’ tür. Toplam 82 net yapan aday 463.6842 puan ve 0.89 yüzdelik dilime girmektedir. Aşağıdaki tablodan detaylı olarak LGS netleri, puanları ve yüzdelik dilimleri inceleyebilirsiniz

Fen lisesini kazanmak için kaç net yapmak gerekir?

Fen lisesini kaç puanla kazanılır? Fen lisesine gitmek için ne kadar net yapmak gerekir? Fen Lisesine gitmek için kaç puan gerekir? Sorusunu soran öğrencilerimiz için net ve yüzdelik dilimlerin cevabını yazımızın devamında okuyabilirsiniz. Liseler Giriş sınavında yani LGS’ de 475 puan almak için Türkçeden 19 net, İnkılap Tarihinden 9 net, Din Kültüründen 10 net, Yabancı Dilden 10 net; Matematik dersinden 18 net, Fen bilimleri dersinden 18 net toplamda 83 yaptığınız takdirde 475.3558 puan ve 0.4 yüzdelik dilime girmiş olursunuz. Böylelikle pek çok Fen Lisesi ve Anadolu Lisesini kazanma imkânınız olur.

LGS’de 400 puan için kaç net almak gerekir?

LGS’de 400 puan almak için Türkçeden 15 net, İnkılap Tarihinden 8 net, Din Kültüründen 9 net, Yabancı Dilden 7 net; Matematik dersinden 11 net, Fen bilimleri dersinden 14 net toplamda 64 yaptığınız takdirde 401.4826 puan ve 7.6 yüzdelik dilime girmiş olursunuz. Böylelikle Anadolu Lisesi, Anadolu Meslek Lisesi ve Anadolu İmam Hatip Lisesini kazanma fırsatına sahip olursunuz.