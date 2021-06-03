Milyonlarca 8.sınıf öğrencisi 6 Haziran Pazar günü LGS’ye girecek. Milli Eğitim Bakanlığı, 8.sınıf öğrencilerinin sınav başvurularını otomatik olarak yaptı. Arzu etmeyen öğrenciler sınava girmeyebilir. Öğrenciler liseye LGS puanı ya da adrese dayalı sisteme göre yerleştiriliyor. LGS’ye girmeyenler adrese dayalı sistemle okullara yerleştiriliyor. Salgın sebebiyle öğrenciler bu yıl kendi okullarında sınava girecek. Öğrencilerin sınav giriş belgeleri, okul müdürlükleri tarafından onaylandıktan sonra sıralarına bırakılacak. Öğrenciler bina, sınıf ve sıra numaraları gibi bilgileri e okul üzerinden öğrenebiliyor. Sınava girecek olanlar, önlerindeki birkaç günü soru çözerek değerlendirmek istiyor. Peki, örnek sorular nereden çözülür?

LGS örnek soruları | LGS deneme örnek soru çöz

Milli Eğitim Bakanlığı 2020-2021 eğitim öğretim yılı başından bu yana zaman zaman LGS örnek sorularını yayımlıyor. MEB web sitesi üzerinden bu soruları çözüp, sınava kalan vaktinizi değerlendirebilirsiniz.

MEB LGS ÖRNEK SORULARI İÇİN TIKLAYINIZ