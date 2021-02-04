LGS örnek soru kitapçığı yayımlandı mı? LGS örnek sorular

Liselere Geçiş Sınavı’na (LGS) girecek olan öğrencilerin beklediği 3. örnek LGS soru kitapçığı MEB tarafından yayımlandı.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, "Liselere Geçiş Sistemi kapsamında Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav'a yönelik olarak üçüncü soru paketi öğrencilerin kullanımına açıldı. Şubat ayı örnek soruları ile beraber bugüne kadar 970 örnek soru 8. sınıf öğrencileri ile paylaşılmış oldu." ifadeleri kullanıldı.

LGS soru kitapçığı

Açıklamanın devamında şu ifadeler kullanıldı:

Bu yılki ilk örnek soru paketi 2 Aralık 2020, ikinci örnek soru paketi ise 6 Ocak 2021'de 8. sınıf öğrencileri ile paylaşıldı.



Şubat ayı örnek sorularında, daha önceki yayınlarda olduğu gibi Türkçe, matematik, fen bilimleri alanlarından onar, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile İngilizce alanlarından beşer soru olmak üzere toplam 45 soru yer alıyor.



Şubat ayı örnek soruları ile beraber bugüne kadar 8. Sınıf öğrencilerine sunulan örnek soru sayısı 970'e ulaştı.



Örnek sorular, 6 Haziran 2021'de gerçekleştirilecek Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav'a yönelik olarak öğrencilere destek sağlamak amacıyla her ay yayımlanmaya devam edecek.



Şubat ayı Sayısal Bölümü Örnek Soru Kitapçığına ulaşmak için tıklayınız.

Şubat ayı Sözel Bölümü Örnek Soru Kitapçığına ulaşmak için tıklayınız.