LGS ne zaman yapılacak? LGS tarihi değişti mi?
LGS ertelendi mi? Koronavirüs salgınıyla mücadele tüm hızıyla devam ediyor. 8. Sınıf öğrencileri LGS’nin ne zaman ve nasıl yapılacağını merak ediyor. Milyonlarca kişi “LGS ertelendi mi?” , “LGS ne zaman?” , “LGS’nin yeni tarihi” , “LGS nasıl yapılacak?” , “LGS ne zaman yapılır?” sorularının cevaplarını araştırıyor. İşte, merak ettiğiniz “LGS tarihi değişti mi?” sorusunun cevabı.
8. sınıf öğrencileri LGS’nin ne zaman yapılacağını merak ediyor. Normal şartlarda 7 Haziran’da yapılması gereken sınav tarihinin ertelenmesi bekleniyor. İşte, detaylar.
LGS ne zaman yapılacak? LGS tarihi değişti mi?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada LGS hakkındaki açıklamayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yapacağını duyurdu. Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında kabine toplantısı gerçekleşecek. Toplantıda LGS konusunun masaya yatırılacağı ve toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklama yapması bekleniyor.