LGS ne zaman yapılacak? LGS tarihi değişti mi?

LGS ertelendi mi? Koronavirüs salgınıyla mücadele tüm hızıyla devam ediyor. 8. Sınıf öğrencileri LGS’nin ne zaman ve nasıl yapılacağını merak ediyor. Milyonlarca kişi “LGS ertelendi mi?” , “LGS ne zaman?” , “LGS’nin yeni tarihi” , “LGS nasıl yapılacak?” , “LGS ne zaman yapılır?” sorularının cevaplarını araştırıyor. İşte, merak ettiğiniz “LGS tarihi değişti mi?” sorusunun cevabı.