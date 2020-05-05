Koronavirüs salgını eğitim sistemini de etkiledi. Öğrenciler 23 Mart’tan bu yana uzaktan eğitime devam ediyor. Milyonlarca öğrenci ve veli LGS’nin ne zaman yapılacağını nerede olacağını araştırmaya başladı. İşte, detaylar.

LGS ne zaman? | LGS nasıl nerede yapılacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Liselere Geçiş Sınavı'nın 20 Haziran'da yapılacağını açıkladı. Sınavın şekli ve önlemler konusunda ise Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklamalarda bulundu.

Bakan Selçuk, “Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamasının ardından gereken teknik açıklamaları yaptık. Bu konuda bir video da yayınladık. LGS kaç yıldır yapılıyor denildiğinde, bu yıl farklı bir durum var. Çocuklar kendi okullarında sınavlara girecek. Çocuklarımızın ve velilerimizin işlerini kolaylaştırmak için bu adımı attık. Belgelerin hepsi e-okul'dan alınacak. Hiçbir yerden belge istenilmeyecek. 15 yaş üstündeki çocuklardan kimlik fotoğrafı isteğini de kaldırdık. 2 oturumdan yapılacak. 2 oturum arasında 45 dakika süre var. Bu arada çocukların ne yapacağına dair sorular var. Öğretmenlerin nezaretinde çocukların bahçelere sosyal mesafeye uyarak çıkmaları taraftarıyız. Velilerimiz okul bahçelerinin dışında beklemesini isteyeceğiz” dedi.

Selçuk, “Okulların bahçesinde velilerin hiçbir şekilde beklemesini istemiyoruz. Sosyal mesafe kuralları önemli. Sosyal mesafe şartı, maske, dezenfektan gibi konularda adım attık. İhtiyaç olan malzemeler sınıfta olacak. Rehber öğretmenlerimiz daha aktif bir şekilde rol alacak. Çocuklarımız ve velilerimizin ihtiyaçlarına destek olacaklar. Bilim Kurulu'nun önerilerini de dikkate alarak her sınıfta kaç öğrenci olması gerek, planlıyoruz. Dünyaya da bakıyoruz. Senaryoları çalışıyoruz. Çocuklarımız ne şekilde otururlarsa daha sağlıklı olur planları yaptık. Ama Bilim Kurulu ile paylaşıp önerilerini önümüzdeki günlerde alacağız” diye konuştu.

Ücretsiz maske dağıtımı yapılacağını belirten Selçuk, “Ücretsiz maske dağıtımı yapacağız, ücretsiz dezenfektan gibi hijyen malzemeleri olacak. Sınıfın metrekaresine göre kaç öğrenci uygun olur. Bilim Kurulu ile yapılacak toplantının ardından karar verilecek” dedi.