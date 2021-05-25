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Eğitim LGS ne zaman? LGS ertelenir mi?
Eğitim

LGS ne zaman? LGS ertelenir mi?

2021 LGS ertelenir mi? 8.sınıf öğrencileri sık sık internette LGS’nin ertelenip ertelenmeyeceğine yönelik araştırmalar yapıyor. Peki, LGS ertelenecek mi son dakika | LGS ne zaman ayın kaçında yapılacak?

Yeniakit Publisher
2021-05-25 13:19:00 -
LGS ne zaman? LGS ertelenir mi?

Koronavirüs salgını sebebiyle zaman zaman bazı sınavların tarihleri ertelenebiliyor. Bu sebeple LGS’ye hazırlananlar sınavın ertelenip ertelenmeyeceğini araştırmaya başladı. Peki, LGS ertelenir mi?

LGS ne zaman? LGS ertelenir mi?

Koronavirüs salgının sebebiyle yalnızca 8. ve 12.sınıflarda yüz yüze eğitime devam ediyor. LGS’ye hazırlanan 8.sınıf öğrencileri ise LGS’nin ne zaman yapılacağını, salgın sebebiyle ertelenip ertelenmeyeceğini araştırıyor. Konu hakkında Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk, sınavın 6 Haziran’da yapılacağını ve ertelemenin söz konusu olmadığını ifade etti. Ziya Selçuk, “LGS sınavları 6 Haziran'da yapılacak. Sınav tarihinde de herhangi bir erteleme söz konusu değil” dedi.

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