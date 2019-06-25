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LGS lise tercihleri ne zaman başlar? MEB 2019 LGS tercih kılavuzu yayınlandı mı?

LGS sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra binlerce 8. Sınıf öğrencisi MEB 2019 LGS puanlarına göre lise tercihini yapacak. İyi bir liseye yerleşmek isteyen öğrenciler MEB’in LGS tercih kılavuzu 2019 üzerinden bir yol izeyecek. Peki 2019 LGS tercihleri ne zaman başlayacak? MEB LGS 2019 lise tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak? MEB 2019 LGS tercih kılavuzu yayınlandı mı? MEB LGS 2019 tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak? LGS lise tercihleri nereden ve nasıl yapılacak? İşte son dakika LGS lise tercihleri ve MEB LGS tercih kılavuzu haberleri.

25 Haziran 2019 Salı 10:37
LGS lise tercihleri ne zaman başlar? MEB 2019 LGS tercih kılavuzu yayınlandı mı?

LGS sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra binlerce 8. Sınıf öğrencisi MEB 2019 LGS puanlarına göre lise tercihini yapacak. İyi bir liseye yerleşmek isteyen öğrenciler MEB’in LGS tercih kılavuzu 2019 üzerinden bir yol izeyecek. Peki 2019 LGS tercihleri ne zaman başlayacak? MEB LGS 2019 lise tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak? MEB 2019 LGS tercih kılavuzu yayınlandı mı? MEB LGS 2019 tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak? LGS lise tercihleri nereden ve nasıl yapılacak? İşte son dakika LGS lise tercihleri ve MEB LGS tercih kılavuzu haberleri.

1 Haziran’da yapılan Liselere Geçiş Sitemi (LGS) sınavı sonuçları açıklandı. LGS sonuçlarının açıklanmasından sonra 8. Sınaf öğrencileri lise tercihlerini yapmaya hazırlanıyor. 2019 LGS tercih kılavuzu için sonuçların açıklanması bekleniyordu. LGS 2019 sonuçları açıklandı. MEB LGS 2019 Kılavuzun da hemen ertesi gün yayımlanması bekleniyor. LGS 2019 lise tercih başvurularının ise temmuz ayının ilk haftası başlaması bekleniyor.

LGS lise tercihleri nereden ve nasıl yapılacak?

Tercih işlemi öğrenci/veli tarafından bireysel olarak https://e-okul.meb.gov.tr internet adresinden yapılabileceği gibi mezun olduğu okuldan ya da herhangi bir resmi ortaokul müdürlüğünden yapılabilecektir.

LGS lise tercihler işlemleri nasıl yapılacak?

a) 8’inci sınıfı başarıyla tamamlayan veya mezun durumda olan öğrenciler, yerleştirme işlemleri için tercih ve yerleştirmeye esas nakil başvurusunda bulunabilecektir.

b) Tercih işlemi öğrenci ve velisi tarafından https://e-okul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilecektir. Yapılan tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacaktır.

c) Sınava giren ve Merkezî Sınav Puanına sahip olan öğrenciler dâhil tüm öğrenciler yerel yerleştirme ile öğrenci alan okul tercihinde bulunmak zorundadır. Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar ekranından tercih yapılmaması durumunda, öğrencilere Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar ile Pansiyonlu Okullar tercih ekranı açılmayacaktır.

ç) Özel ortaöğretim kurumlarına ve yetenek sınavı ile öğrenci alan okullara kesin kayıt işlemini tamamlamış öğrenciler, tercihte bulunamayacaktır.

d) Öğrenciler; Merkezî Sınav Puanı İle Öğrenci Alan Okullar, Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar ve Pansiyonlu Okullar olmak üzere 3 (üç) grupta tercih yapabileceklerdir. Merkezî Sınava girmeyen öğrenciler ise Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar ve Pansiyonlu Okullar olmak üzere 2 (iki) grupta tercih yapabileceklerdir.

e) Öğrenciler, ilk olarak Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar ekranından tercih yapacaklardır. Yerel Yerleştirmede tercihlerinden ilk 3 (üç) okulu Kayıt Alanından seçmek kaydıyla öğrenciler en fazla 5 (beş) okul tercihinde bulunabileceklerdir. Yapılan tercihlerde aynı okul türünden (Anadolu Lisesi, Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi) en fazla 3 (üç) okul seçilebilecektir. Yerel Yerleştirme ile öğrenci alan okullar için tercihlerini yaparak kayıt işlemini tamamlayan öğrenciler, istemeleri halinde merkezi sınavla öğrenci alan okullar için açılacak Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar ekranından en fazla 5 (beş) okul; Pansiyonlu Okullar tercih ekranından da en fazla 5 (beş) okul olmak üzere toplamda 15 okul tercihinde bulunabilecektir. Öğrencilerin, Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar ile Pansiyonlu Okullar grubundan tercihte bulunabilmesi için yerel yerleştirme tercihi yapması zorunludur.

f) Sınava katılmayan öğrencilere Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar tercih ekranı açılmayacaktır.

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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 10:37
  1. LGS lise tercihleri ne zaman başlar?
  2. MEB 2019 LGS tercih kılavuzu yayınlandı mı?
  3. 2019 LGS tercihleri ne zaman başlayacak?
  4. MEB LGS 2019 lise tercihleri başladı mı
  5. LGS tercihleri ne zaman başlayacak?
  6. MEB LGS 2019 tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak
  7. LGS lise tercihleri nereden ve nasıl yapılacak?

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