LGS kalkıyor mu? Sınav sistemi değişiyor mu?

Okulların açılmasıyla birlikte 2020 LGS sınavına girecek 8. Sınıf öğrencileri LGS sınavı kalkıyor mu? Sorusunu sormaya başladı. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran, "Gelecek 10 yıl içinde sınav stresini ortadan kaldıracak olan tedbirleri almaya çalışıyoruz." dedi. Peki Mustafa Safran’ın bu açıklaması sonrası LGS kalkacak mı? Sınav sistemi değişiyor mu? sorusu da sorulmaya başlandı.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran 2019-2020 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla Kastamonu Merkez Ortaokulu'nda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, öğrencilere seslenerek, içlerinden birçok Aziz Sancar'ların çıkacağını belirtti. Başarının hep birlikte sağlanacağının altını çizen Safran, öğrencilerden çok çalışmalarını istedi. Safran ayrınca LGS'nin kaldırıp kaldırılmayacağı hususunda da "Gelecek 10 yıl içinde sınav stresini ortadan kaldıracak olan tedbirleri almaya çalışıyoruz." diyen Safran, "İnşallah bundan sonra öğrencilerimiz LGS gibi sınavların stresinden kurtulacak rahat bir eğitim hayatı sürdürecek. Bu ilk bakışta çok zor görünüyor ama inşallah bunu Türkiye olarak hep birlikte başaracağız." ifadelerini kullandı.

"Ben sizlerin gözlerinden bu ışıltıyı aldım"

Mustafa Safran, öğrencilerin 10-15 yıl sonra Türkiye’nin en iyi yerlerine geleceğine inandığını vurgulayarak, “Sizleri bakan, mühendis, doktor, hukukçu olarak göreceğim. Ben sizlerin gözlerinden bu ışıltıyı aldım. Beni mahcup etmeyeceksiniz” açıklamasında bulundu.