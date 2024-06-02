LGS heyecanı başladı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav başladı.

İki oturumdan oluşan sınavın birinci oturumu 09.30'da başladı. Birinci oturum 10.45'te sona erecek. İkinci oturum ise 11.30'da başlayacak ve 12.50'de sona erecek.

Merkezi sınav, 973 yurt içi sınav merkezinde 3 bin 891 okuldaki 62 bin 663 salonda, yurt dışında ise 11 sınav merkezinde 11 okuldaki 35 salonda gerçekleştiriliyor.

Sınav hazırlığı bu yıl 8'inci sınıfta okuyan 1 milyon 38 bin 192 öğrenci dikkate alınarak yapıldı. Görme engelli 82, az gören 292 öğrenciye yönelik de gerekli tedbirler alındı. Ayrıca özel durumları dolayısıyla 187 öğrenci evde veya hastanede sınava giriyor.

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Sınavın saat 09.30'da başlayan ilk oturumunda sözel alanlardan soru sorulacak. Öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika yanıtlama süresi verilecek.

Saat 11.30'da başlayacak, matematik ve fen bilimleri derslerinde 40 sorunun yöneltileceği ikinci oturumda ise öğrencilerin 80 dakika süresi olacak. İki oturum arasındaki 45 dakikalık sürede öğrenciler, okul bahçelerine çıkabilecek, ihtiyaçlarını giderebilecek.

LGS merkezi sınavına, isteyen öğrenciler girecek. Sınava girmeyen öğrenciler de yerel yerleştirme ile liselere yerleştirilecek. Sınavda içerik, sınav süreleri ve soruların dağılımında değişiklik olmayacak, aynı içerikle sınav gerçekleştirilecek.

Geçen yıl Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle LGS merkezi sınavında sadece birinci dönem konularından soru sorulmuştu. Bu yıl 8. sınıf sınav tarihine göre işlenen tüm konular, sınav kapsamında olacak.

Merkezi sınavın birinci oturumu 09.30'da ve ikinci oturum 11.30'da başlayacak. İki oturum halinde uygulanacak sınavda, çoktan seçmeli 90 soru sorulacak ve oturumlar aynı gün tamamlanacak. Sınavın birinci oturumu, 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve süresi 75 dakika olacak. Birinci oturumda, 8'inci sınıf Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil soruları yöneltilecek.

İkinci oturum 40 soruluk sayısal alandan oluşacak. Öğrencilere 80 dakika sürenin verileceği bu oturumda, matematik ve fen bilimleri derslerinden sorular sorulacak.

Sınav puanı hesaplanırken, her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunacak. Öğrenciler, sınava fotoğraflı giriş belgeleri ve geçerli kimlik belgeleri ile alınacak.

LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sınav sonuçları, 28 Haziran'da açıklanacak ve aynı gün Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu da yayımlanacak. Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla liselere yerleştirme süreci başlatılacak.

Bazı veliler de sabahın erken saatlerinde çocuklarıyla birlikte okul kapısına kadar geldi. Çocuklarına başarılar dileyip kucaklaşan veliler için de dışarıda heyecanlı bekleyiş başladı.