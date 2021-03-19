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Eğitim LGS ertelenecek mi 2021 son dakika
Eğitim

LGS ertelenecek mi 2021 son dakika

LGS 2021 sınavı ertelenecek mi? sorusu Türkiye'de vaka sayılarının artması ile beraber merak kazandı. Koronavirüs salgını sürecinde liselere giriş sınavına hazırlanan öğrenciler yüz yüze eğitimlerin kesintiye uğraması nedeniyle sınavların da ertelenip ertelenmeyeceğini merak ediyor. Peki. MEB'den LGS hakkında son dakika açıklaması bulunuyor mu? 2021 LGS ertelenecek mi?

Yeniakit Publisher
2021-03-19 17:39:00 -
LGS ertelenecek mi 2021 son dakika

MEB yüz yüze eğitim, yüz yüze sınavlar başta olmak üzere bundan böyle korona tedbirleri illerin risk haritası üzerinden alınacak. Bazı illerde kısıtlamaların kaldırılması, bazı illerde ise halen kısıtlamaların devam etmesi LGS sınavına girecek öğrenci ve velileri LGS sınavı ne zaman yapılacak, LGS sınavı ertelencek mi? sorusunu sormasına sebep oldu.

LGS ertelenecek mi?

2021 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında düzenlenecek merkezi sınavın tarihi 6 Haziran Pazar günü olarak belirlendi. LGS'nin ertelenip ertelenmeyeceğine ilişkin henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.

LGS 2021 başvuruları başladı mı?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk geçtiğimiz yıl Twitter hesabından,

"7 Haziran 2020 LGS’nin başvurularını otomatik olarak yapacağız. Koronavirüs önlemleri çerçevesinde başvuru işlemlerinin uzaktan yapılabilmesi için gerekli altyapıyı hazırladık. Sınav kılavuzunu geçen yıl olduğu gibi 3 Nisan’da yayımlayacağız. Her şey planlanıyor ve yapılıyor" demişti.

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