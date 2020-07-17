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LGS birincilerinden Beliz Ece Koçoğlu başarısını düzenli çalışmaya borçlu

Elazığ'da yaşayan ve LGS'den 500 tam puan alan Beliz Ece Koçoğlu, Türkiye birincileri arasında yer almanın gururunu yaşıyor - Koçoğlu: - "Depremde evimiz hasar görmüştü. Süreçten dolayı moralimiz çok bozuktu, kendimi derslere veremiyordum. Zaman geçtikçe kendimi toparlamaya çalıştım. Çünkü önümüzdeki sınav önemliydi. O sebeple yeni koşullar altında kendimi sınava adapte ettim"

Yeniakit Publisher
2020-07-17 14:30:46 -
LGS birincilerinden Beliz Ece Koçoğlu başarısını düzenli çalışmaya borçlu

ELAZIĞ (AA) - Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 2020 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 20 Haziran'da yapılan merkezi sınavdan 500 tam puan alan Beliz Ece Koçoğlu, Türkiye birincileri arasında yer almanın gururunu yaşıyor.

Elazığ Final Okullarında tam burslu olarak okuyan Beliz Ece Koçoğlu, 20 Haziran'da yapılan LGS sınavında tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. Koçoğlu, AA muhabirine, emeğinin karşılığını düzenli ve sistemli çalışma ile aldığını söyledi.

Tam puan alarak Türkiye birincileri arasına girdiği için gururlu olduğunu kaydeden Koçoğlu, sınava hazırlanma sürecinin hem deprem hem de salgın nedeniyle zorlu geçtiğini belirtti.

"Bu şartlar altında çalışmak zorladı ama önemli olan disiplinimizden taviz vermemekti. Aynı tempoyla olmasa da çalışmalarımı bırakmamaya gayret gösterdim. Olabildiğince düzenli ve çok çalıştım. Konularımı güzelce pekiştirdikten sonra yeni nesil sorularını çözmeye başladım." diyen Koçoğlu, ailesinden de büyük destek gördüğünü kaydetti.

Koçoğlu, şöyle devam etti:

"Depremde evimiz hasar görmüştü. Süreçten dolayı moralimiz çok bozuktu, kendimi derslere veremiyordum. Zaman geçtikçe kendimi toparlamaya çalıştım. Çünkü önümüzdeki sınav önemliydi. O sebeple yeni koşullar altında kendimi sınava adapte ettim. Bir hedefim vardı. Bu hedefime ulaşmak için çalışıyordum çünkü, o an bıraksaydım hedefime ulaşamayacaktım. Bu zamana kadar verdiğim tüm emekler boşa çıkardı. Bunları düşünerek kendimi çalışmaya ittim."

Koçoğlu, ileride bilişim alanında kendini geliştirmek istediğini aktardı.

Anne Selvi Koçoğlu da kızının iyi bir çalışma süreci geçirmesi için ne gerekiyorsa yaptıklarını dile getirdi.

Yaşanan sıkıntılı süreçte, sosyal anlamda kızlarına tüm eksiklerini gidermek için emek verdiklerini ifade eden Koçoğlu, "Kızımı psikolojik olarak rahatlatmaya çalıştık. Çünkü pandemi sürecinden dolayı dışarı çıkamıyordu. Evde rahatlayabileceği aktiviteler yapmaya çalıştık. Ders çalıştı ama bunun yanında yapmak istediği farklı şeyleri de yapması için yardımcı olduk. Kızım başarısıyla bizi mutlu etti." diye konuştu.

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