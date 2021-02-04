LGS başvuruları ne zaman? 2021 LGS sınav başvurusu nasıl yapılacak?

Koronavirüs salgını nedeniyle 31 Ağostus’ta 2020-2021 Eğitim Öğretim yılı uzaktan eğitimle başlamıştı. 21 Eylül’de kademeli olarak hazırlılk sınıfıyla birinci sınıflar yüz yüze eğitime başladı. 2 Kasım’da da bazı sınıflar yine kademeli olarak yüz yüze eğitime başladı. Ancak artan korona vakaları nedeniye yüz yüze eğitime ara verildi. Birinci ara tatilden yarıyıl tatiline kadar yüz yüze eğitim yapılmayıp uzaktan eğitimle devam edildi. Kabine toplantısında yüz yüze eğtim yeniden mayası yatırıldı ve 15 Şubat’ta köy okulları, 1 Mart’ta ise LGS sınavına hazırlanan 8. sınıflar ile YKS sınavına gireceke olan 12. sınıflar yüz yüze eğitime başlayacak.

2021 LGS sınavı ne zaman yapılacak?

LGS sınavına hazırlanan öğrenciler bir yandan uzaktan eğitime devam ederken bir yandan da hazılık kurslarına devam etmekte. 20021 LGS sınavına girecek öğrenciler LGS 2021 sınavının ne zaman yapılacağını merak diyordu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın 6 Haziran 2021 Pazar günü gerçekleştirileceğini duyurdu.

LGS başvuruları ne zaman yapılacak?

LGS 2021 başvuru tarihleri henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz yılda başvurular elektronik olarak yapılmıştı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk geçtiğimiz yıl Twitter hesabından, "7 Haziran 2020 LGS’nin başvurularını otomatik olarak yapacağız. Koronavirüs önlemleri çerçevesinde başvuru işlemlerinin uzaktan yapılabilmesi için gerekli altyapıyı hazırladık. Sınav kılavuzunu geçen yıl olduğu gibi 3 Nisan’da yayımlayacağız. Her şey planlanıyor ve yapılıyor" demişti. Bu yıl da başvuruların geçtiğimiz yıl olduğu gibi otomatik olarak yapılması bekleniyor.

LGS örnek soruları

MEB'den yapılan açıklamaya göre; şubat ayı örnek soruları ile beraber bugüne kadar 970 örnek soru 8'inci sınıf öğrencileri ile paylaşılmış oldu. Şubat ayı örnek sorularında, Türkçe, matematik, fen bilimleri alanlarından 10'ar, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile İngilizce alanlarından 5'er soru olmak üzere toplam 45 soru yer aldı. Örnek soruların, 6 Haziran 2021'de gerçekleştirilecek LGS'ye yönelik olarak öğrencilere destek sağlamak amacıyla her ay yayımlanmaya devam edeceği bildirildi.