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Eğitim LGS başvuruları ne zaman?
Eğitim

LGS başvuruları ne zaman?

LGS ne zaman yapılacak? LGS’nin ne zaman yapılacağı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı. 2021 LGS başvuru tarihi ne zaman?

Yeniakit Publisher
2021-02-05 00:51:00 -
LGS başvuruları ne zaman?

Liseye Geçiş Sistemi olarak bilinen LGS ne zaman sorusunun yanıtı sorgulanmaya devam ediyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da uygulanacak olan lise sınavı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılıyor.

LGS başvuruları ne zaman?

LGS 2021 başvuru tarihleri henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz yıl başvurular otomatik olarak yapılmıştı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından, "7 Haziran 2020 LGS’nin başvurularını otomatik olarak yapacağız." açıklamasını yapmıştı.

Bakan Selçuk'un açıklaması şöyleydi:

"7 Haziran 2020 LGS’nin başvurularını otomatik olarak yapacağız. Koronavirüs önlemleri çerçevesinde başvuru işlemlerinin uzaktan yapılabilmesi için gerekli altyapıyı hazırladık. Sınav kılavuzunu geçen yıl olduğu gibi 3 Nisan’da yayımlayacağız.Her şey planlanıyor ve yapılıyor."

LGS ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın 6 Haziran 2021 Pazar günü gerçekleştirileceğini duyurdu.

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