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Eğitim LGS 2021 tercihleri ne zaman başlıyor?
Eğitim

LGS 2021 tercihleri ne zaman başlıyor?

2021 LGS sonuçlarının açıklanmasından sonra gözler LGS tercih tarihlerine çevrildi. MEB lise tercih tarihlerini, yüzdelik dilimleri ve taban puanları paylaştı. Peki Lise tercihleri ne zaman başlayacak ve bitecek?

Yeniakit Publisher
2021-07-05 22:29:00 -
LGS 2021 tercihleri ne zaman başlıyor?

2021 LGS sonuçlarının açıklanmasından sonra gözler LGS tercih tarihlerine çevrildi.MEB lise tercih tarihlerini, yüzdelik dilimleri ve taban puanları paylaştı. Peki Lise tercihleri ne zaman başlayacak ve bitecek?

LGS 2021 tercihleri ne zaman başlıyor?

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında tercih başvuruları bugünden itibaren yapılabilecek. Adaylar en fazla 10 okul seçebilecek. LGS tercihleri için son gün ise 16 Temmuz.
Milli Eğitim Bakanlığı, LGS kapsamında 6 Haziran'da yapılan merkezi sınavın sonuçlarını 30 Haziran'da açıkladı.

Bakanlık tarafından açıklanan 2021 LGS tercih ve yerleştirme kılavuzuna göre, lise tercihleri bugün başladı. Tercih işlemleri 16 Temmuz saat 17.00'ye kadar sürecek.

Yerleştirme sonuçları, 26 Temmuz 2021 tarihinde "http://www.meb.gov.tr" adresinden ilan edilecek.

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