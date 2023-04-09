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Siyaset LGBT'ye karşı çıkışlarıyla ön plandaydı! Aday gösterilmeyen Abdulkadir Karaduman helallik istedi
Siyaset

LGBT'ye karşı çıkışlarıyla ön plandaydı! Aday gösterilmeyen Abdulkadir Karaduman helallik istedi

Yeniakit Publisher
2023-04-09 22:11:00 - 2023-04-09 22:32:53
LGBT'ye karşı çıkışlarıyla ön plandaydı! Aday gösterilmeyen Abdulkadir Karaduman helallik istedi

İstanbul Sözleşmesi ve LGBT’ye yönelik eleştirileriyle ön plana çıkan Saadet Partisi’nin TBMM'deki tek milletvekili Abdulkadir Karaduman, yeni dönem için listede yer bulamadı. Karaduman, partililerinden helallik istedi.

6'lı masanın en büyük çıkmazlarından eşcinsel sapkınlık konusu orta yerde dururken, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, meclisteki tek milletvekili Abdulkadir Karaduman'ın üstünü çizdi.

LGBT sapkınlığına ilişkin çıkışlarıyla ön plana çıkan Saadetli Karaduman yeni dönemde listede yer bulamadı.

Abdulkadir Karaduman, aday gösterilmeyince partililerinden helallik istedi.

"Milletvekilliğim boyunca desteğini esirgemeyen büyüklerime, teşkilatlarımıza ve MİLKOlarımıza teşekkürü borç bilirim. Yetişemediğim herkesten helallik diliyorum.

Milli Görüşçüler olarak hakkın hakimiyeti için çalışmaya devam edeceğiz."
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Yorumlar

Demir

Neyin helalliğini istiyorsun KEMAL amcan gibi ERBAKANI astıramadığın içinmi Başörtülülere daha fazla zulüm edemediğin içinmi helallik istiyorsun

bükücü

artık İstanbulda yumuşaklar yumoşlar topoşlar lüleler şöyleler böyleler derneğinde başkanlık mücadelesi verip önde yürürsün
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