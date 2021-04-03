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Gündem LGBT’lilerin teşekkürü İP’in hoşuna gitti
Gündem

LGBT’lilerin teşekkürü İP’in hoşuna gitti

CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, HDP’li Pervin Buldan ile Meral Akşener’i aynı mesajla kutlamasına ve Demirtaş ile Akşener’in kahvaltı jestleşmesine tepki gösteren İYİ Partili vekiller, LGBT’lilere ise kör ve sağır kaldı. Genel Merkezleri önünde teşekkür eylemi yaparak İstanbul Sözleşmesi’nin feshini Danıştay’a taşıyan Akşener için “Anne” ifadesini kullanan sapkınlara sessiz kalan İP’liler, ülkücülerin ve mütedeyyin kesimin tepkisini çekti.

Yeniakit Publisher
2021-04-03 09:37:00 - 2021-04-03 09:39:27
LGBT’lilerin teşekkürü İP’in hoşuna gitti

 Hasan Eğrigöz  Ankara 

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kendisine Pervin Buldan ile aynı mesajda teşekkür eden Ekrem İmamoğlu’na  “Saygı duyuyorum” derken, partinin Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu ise tepki göstermişti. Selahattin Demirtaş ile Akşener’in kahvaltısına da tepki gösteren Ağıralioğlu’nun, LGBT’liler tarafından Akşener’e yapılan teşekküre sessiz kalması ise dikkat çekti. Bu durum parti içinde ‘ya disiplinsizlik var yahut iyi polis kötü polis oyunu var’ şeklinde yorumlandı... Konuya ilişkin Akit’e konuşan MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, “Biz İyi Parti’ye boşuna İP demiyoruz. Çünkü ipin ucu bir yerde, diğer ucu başka yerde. Parti kurumsal bir niteliğe sahip değil. Gündelik siyasetin labirenti içinde boğulmuş adeta mahalle dedikolarıyla, mahalle dırdırlarıyla siyaset yapmaya çalışan bir çelişkiler kumkuması” dedi. AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel de, “İyi Parti bir toplama partidir. Burada birtakım açıklamalar yapılırken, bir taraflara mesaj verilmeye çalışılıyor, diğer taraftan da kendi tabanlarını bu görüşün içinde tutmak amacıyla birtakım muhalif açıklamalar yapılıyor. Yani iki arada bir derede kalmış bir yapı söz konusu” ifadelerini kullandı.

 

Yeni Akit Gazetesi

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Yorumlar

Deli İbo

Bu İP'te her türlü İPnelik varmış, meğer Kambur Meral İPne annesiymişde haberimiz yokmuş. Bakalım ilerleyen zamanda daha neler göreceğiz.
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Güney Doğulu

İPmeral=PKK=HDP=FETÖ=ZİLLET ITTIFAKI = terörist sevici, işbirlikçisi = SAPKIN LGBT sevicisi, işbirlikçisi........ . Midemiz bulanıyor kusasımız geliyor.......
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