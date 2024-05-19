LGBT'li sapkınlara okkalı şamar! Budur, daha ne olsun

Peru'nun devlet başkanı Dina Boluarte, LGBT'li sapkınları "akıl hastası" olarak sınıflandırdığını açıkladı. Boluarte, bu sapkınların ücretsiz tedavi edilerek topluma kazandırılacağını belirtti. Söz konusu gelişmeyi köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Salih Tuna, "Budur, daha ne olsun!" deyip şunları kaydetti:

"LGBT öyle bir propaganda yürütmüştü ki, aileler ilk mektep çocuklarını bunların şerrinden nasıl kurtaracaklarının derdine düştü.

Herkesi de sindirmeye başlamışlardı. Fransa'da inançları gereği LGBT'ye karşı çıkan bir lise öğrencisinin ellerine kelepçe vurulmuştu diyeyim de ötesini varın siz hesap edin.

Peru Devlet Başkanı Dina Boluarte geçen gün LGBT'yi "akıl hastası" sınıfına koyduklarını ilan etti.

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Bununla da kalmadı, bedava tedavi edip topluma kazandıracaklarını söyledi.

Budur, daha ne olsun!"