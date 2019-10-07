LGBTİ'li azgınların sembolü MEB kitaplarında!

Taha Emre Özdemir yeniakit.com.tr

İstanbul Sözleşmesi'nde yer alan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği projesi ile üçüncü cinsiyeti meşrulaştırmayı hedefleyenler bu kez de Ortaokul kitaplarında varlıklarını gösterdi.

MEB, geçtiğimiz ay tepkiler üzerine yanlışı düzeltmişti

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 'Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü' tarafından hazırlanan 2019-2020 Eğitim ve Öğretim Yılı Rehberlik Programı'ndaki 'Toplumsal Cinsiyet Eşitliği' ibaresi, kamuoyunun sert tepkileri sonrasında Resmi Gazete'de yayımlanan kararla kaldırılmış, MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Celil Güngör ile Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Hayati Cankaloğlu da görevlerinden alınmıştı.

Veliler tepkili

Yaşanan bu gelişmelerle birlikte LGBTİ'li sapkınların sembolü olan renklerin ders kitaplarına girdiği ortaya çıktı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulu 8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı'nın ayraçlarında sapkınları temsil eden renkler kullanıldı. Veliler, ergenlik çağındaki çocuklarının LGBTİ'li azgınları temsil eden renklerle donatılmış kitaba mahkum edilmesine sert tepki gösterdi.

MEB yanlıştan döndü! Skandal ibare resmen kaldırıldı