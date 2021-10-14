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Gündem LGBTİ’den şimdi de ‘süper’ sapkınlık
Gündem

LGBTİ’den şimdi de ‘süper’ sapkınlık

Sapıklığı ve LGBTİ’yi öven dizilerin giderek artmasının ardından sonunda Süpermen’i de gay yaptılar. Süperman adlı çizgi romanın yapımcı şirketi DC Comics, önümüzdeki ay yayınlanacak ‘Yeni Süperman’ın bir erkek karakter ile ahlak dışı ilişki yaşayacağını duyurdu. Ahlaksızlığın her gün yeni bir karakterle meşrulaştırılmak istenmesine tepki gösteren Baba-Der Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Tan ile Diva-Sen Genel Başkanı Mustafa Çopursuz, milleti bu ahlaksız yapımlara karşı dikkatli olmaya çağırdı.

Yeniakit Publisher
2021-10-14 10:38:00 -
LGBTİ’den şimdi de ‘süper’ sapkınlık

Sapkınlığı ve LGBTİ’yi meşrulaştırmak için gün geçmiyor ki yeni bir yapım ve karakter ortaya çıkmasın. Son olarak Süperman çizgi romanın yapımcı şirketi DC Comics de eşcinselliği dayatan bir adım attı. Yeni Süperman’ın önümüzdeki ay yayınlanacak olan hikâyesinde bir erkek karakter ile ahlak dışı ilişki yaşayacağı duyuruldu.

Baba-Der Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Tan ile Diva-Sen Genel Başkanı Mustafa Çopursuz, Akit aracılığıyla toplumu bu tür ahlaksız yapımlara karşı dikkatli olmaya çağırdı.

LGBTİ, etrafımızı her gün daha fazla kuşatıyor

Alternatifini üretemediğimiz her alanda böyle kötülüklere maruz kalacağımızı ifade eden Baba-Der Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Tan, “Şeytanın uşakları işini iyi yapıyor. Olimpos dağının çocukları durmadan çalışırken biz Hira dağının çocukları sadece onları izliyoruz. Çocuklarımıza alternatif sunamazsak her türlü ahlaksızlık, her türlü sapkınlık bizi bulur. Çocuklarımızın beynini de yıkar, onların aile kavramını da yok eder, saygı da, sevgi de, örf de, adet de biter. Deistlik, ateistlik her geçen gün artıyor, LGBTİ her geçen gün etrafımızı biraz daha kuşatıyor. Gündelik yaşantımızın her yerinde artık bu tür sapkınlıkları görmeye başladık. Acilen Batı kültüründen uzaklaşıp yönümüzü kendi kültürümüze, örf ve adetlerimize dönmemiz lazım. Kültürümüzü gelişen dünya ile harmanlayıp önce kendi geleceğimizin hizmetine daha sonra da dünyaya sunmamız şart. Her alanda, sosyal medyada, kültür ve sanatta bize özel alternatifimizin olması lazım” dedi.

Milletimiz uyanık olmalı

Diva-Sen Genel Başkanı Mustafa Çopursuz ise şunları söyledi: “Bir takım dış güçler ve içimizdeki art niyetli cenahlar, aziz milletimizi milli ve manevi değerlerinden uzaklaştırmak için yemin etmiş gibi çalışıyorlar. Her alanda kirli, sapkın düşüncelerini bize empoze etmek için saldırıyorlar. Bu tür saldırıların yapılacağını çok önceden gören ve milletimizi uyanık olması konusunda uyaran merhum şairimiz Mehmet Akif Ersoy, ‘Siper et gövdeni dursun bu hayasızca akın’ ifadelerini kullanmıştır. Dolayısıyla her bir vatandaşımızın milli ve manevi değerlerimizi koruma konusunda uyanık olmaları, gelecekte gençliğimizi zararlı akımlardan, değerlerimizden uzaklaştırıcı her türlü yayına karşı tedbir almalıdır.”

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