0553 313 94 23

LGBTİ, barolara da el attı

LGBTİ’li sapkınların, gayri ahlaki fiillerine yasal bir zemin hazırlamak için sözde komisyonlar kurarak, yasal bir zırh edinmeye çalıştıkları bildirildi.

09 Aralık 2018 Pazar 11:40
LGBTİ, barolara da el attı

Hakkı Bilir  İstanbul

Müslüman Türk milletinin baş belası LGBTİ’li sapkınların, gayri ahlaki fiillerine yasal bir zemin hazırlamak için çok hummalı bir çalışma içerisine girdiği ortaya çıktı. Hukuk devletinin olmazsa olmaz kurumlarından biri olan barolara sızan LGBTİ’lilerin, sözde komisyonlar kurarak, yasal bir zırh edinmeye çalıştıkları bildirildi. Sosyolojik olarak hiçbir karşılıkları olmadığı halde, gayri ahlaki fiillerini topluma dayatmak için her türlü provokatif faaliyete imza atan eşcinsellerin, Ankara ve İzmir Barolarında, ‘LGBTİ+Hakları Komisyonu” adıyla faaliyete geçtikleri belirlendi. Baroların toplum nezdindeki saygın imajını kendilerine zırh edinmek isteyen homoların, birçok baroda da sözde komisyonlar kurmak için çalışmalar yürüttükleri kaydedildi.

Akit bilinçlendirici yayınlar yapıyor

Akit, kamuoyunu bilgilendirici ve bilinçlendirici yayın anlayışı gereği LGBTİ’li homoların, ahlaksızlıkları konusunda uyarıcı nitelikte haberler kaleme alıyor. Eşcinsel sapkınların, toplumu provoke edici faaliyetleri noktasında kamu yetkililerini uyaran Akit, olası provokasyonların önlemesi noktasında ısrarlı yayınlar yapıyor. Gazetemiz, baroların, hukuki statüsünü kötüye kullanmak isteyen LGBTİ’lilerin istismarcı tavrına karşı da baro yetkililerini uyarıyor.

Haber Tarihi: 09 Aralık 2018 Pazar 11:40
  1. İzmir
  2. İstanbul
  3. Ankara
  4. Müslüman Türk milleti
  5. LGBTİ’li sapkınlar
  6. LGBTİ
  7. eşcinseller
  8. LGBTİ+Hakları Komisyonu
  9. Akit
  10. LGBTİ’li homolar
  11. Eşcinsel sapkınlar
  12. barolar
  13. baro

YORUM YAZ

  • halil45halil4529 dk önce
    devlet yargisi gevsek herseyi yaparlar daha neler görecegiz, millet meclisi cook cok yavas
  • engineerengineer33 dk önce
    "Akit bilinçlendirici yayınlar yapıyor" bu ne yaman çelişki değil mi? önce ab uyum yasaları adı altında bu sapıklara yasal statü ver sonra mücadele et, tıpkı uyuşturucuyu önce gümrükten yurda sok sonrqa yeşilay mücadele etsin öyle mi? devlet milletine düşmanlık yaparmı? milletini koruyacağı silahı milletine doğrulturmu? 15 temmuzda bunu da gördük,
  • fevzifevzi40 dk önce
    Bu tarz haberler yaptığı için akite teşekkür ediyorurum.
  • ServetServet56 dk önce
    Mahmut abileri yetmiyor muki barolara el attı lar
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

AA'nın fotoğrafları için gemi seferinde oy kullandılar
  1. AA'nın fotoğrafları için gemi..
  2. Mantık dersindeki söylemler üzerine
  3. Kurtlar saldırdıkları atı parçaladı
  4. "Sağlık mazereti" tayin talebini KDK..
  5. Denizlispor amigosu göğsünden vuruldu!..
  6. Hristiyan Batı bizi kendine benzetmek..
  7. Şok eden açıklama! "Meclis'in yarısı..
  8. Batmanlı genç ressam ödüllere doymuyor
  9. Askeri araç şarampole yuvarlandı!..
  10. Fransız polisinin ateş açtığı..
  11. Ciğerler tamam peki imanımız ne olacak?
  12. Düştüğü çöp konteynerinde mahsur kaldı
  13. Profesyonel orduya geçiş hızlandırılmalı
  14. Şimdi yandılar! Noterlerde olacak
  15. Konyaspor'dan Mete Kalkavan tepkisi
  16. Çin zulmüne Budist rahip bile sessiz..
  17. "İran'da milletvekillerinin yarısı..
  18. "300 milyon TL yatırım yaptık, artık..
  19. İş yeri sahibi, kuyumcu soyguncusunu..
  20. Fransa'da Gezi kalkışmasını andıran..
Esed rejimi, gençleri kelepçeleyerek askere aldı!
Esed rejimi, gençleri kelepçeleyerek askere aldı!
Tıp dünyasında devrim! Artık Türkiye'de üretilecek
Tıp dünyasında devrim! Artık Türkiye'de üretilecek
Melih Gökçek sosyal medyadan bombaladı: Milleti enayi yerine koymayın
Melih Gökçek sosyal medyadan bombaladı: Milleti enayi yerine koymayın
Araç sahipleri dikkat! 'Türk icadı'nı taşıyana ceza
Araç sahipleri dikkat! 'Türk icadı'nı taşıyana ceza
AK Parti Muğla adayı kim oldu?
AK Parti Muğla adayı kim oldu?

Günün Karikatürü

9 Aralık 2018
İttifakın ana formülü: 6 il, 60 ilçe
İttifakın ana formülü: 6 il, 60 ilçe
Kardeş ülke Somali'de 2 üst düzey generale suikast!
Kardeş ülke Somali'de 2 üst düzey generale suikast!