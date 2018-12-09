LGBTİ, barolara da el attı

Hakkı Bilir İstanbul

Müslüman Türk milletinin baş belası LGBTİ’li sapkınların, gayri ahlaki fiillerine yasal bir zemin hazırlamak için çok hummalı bir çalışma içerisine girdiği ortaya çıktı. Hukuk devletinin olmazsa olmaz kurumlarından biri olan barolara sızan LGBTİ’lilerin, sözde komisyonlar kurarak, yasal bir zırh edinmeye çalıştıkları bildirildi. Sosyolojik olarak hiçbir karşılıkları olmadığı halde, gayri ahlaki fiillerini topluma dayatmak için her türlü provokatif faaliyete imza atan eşcinsellerin, Ankara ve İzmir Barolarında, ‘LGBTİ+Hakları Komisyonu” adıyla faaliyete geçtikleri belirlendi. Baroların toplum nezdindeki saygın imajını kendilerine zırh edinmek isteyen homoların, birçok baroda da sözde komisyonlar kurmak için çalışmalar yürüttükleri kaydedildi.

Akit bilinçlendirici yayınlar yapıyor

Akit, kamuoyunu bilgilendirici ve bilinçlendirici yayın anlayışı gereği LGBTİ’li homoların, ahlaksızlıkları konusunda uyarıcı nitelikte haberler kaleme alıyor. Eşcinsel sapkınların, toplumu provoke edici faaliyetleri noktasında kamu yetkililerini uyaran Akit, olası provokasyonların önlemesi noktasında ısrarlı yayınlar yapıyor. Gazetemiz, baroların, hukuki statüsünü kötüye kullanmak isteyen LGBTİ’lilerin istismarcı tavrına karşı da baro yetkililerini uyarıyor.