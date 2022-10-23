LGBT zorbalığına karşı binler sokağa indi
Konya'da binlerce kişi 'LGBT Dayatmasına Karşı Büyük Aile Yürüyüşü'nde buluştu.
Konya'da 'LGBT Dayatmasına Karşı Büyük Aile Yürüyüşü' yapıldı.
Kılıçarslan Meydanı'nda toplanan ve 'Aileme Dokunma', 'LGBT Zorbalığına Hayır', 'Gökkuşağımı Kirletme', 'Ailemiz Son Sığınağımız', 'Küreselci Dayatmaya Hayır', 'Fıtratımız Kimliğimizdir' dövizleri taşıyan kalabalık, Alaaddin Bulvarı'ndan Kayalıpark'a yürüdü.
Yürüyüşe Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun da katıldı.