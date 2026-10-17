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Tezgahlarda palamut bereketi! Fiyatı duyan kasa kasa aldı

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Tezgahlarda palamut bereketi! Fiyatı duyan kasa kasa aldı

Bu sezon denizlerde palamut bolluğu yaşanırken fiyatlar da geriledi. Tezgahlarda 75 ila 100 liradan satılan palamutun bazı noktalarda 50 liraya kadar düşmesi vatandaşların ilgisini artırdı.

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Foto - Tezgahlarda palamut bereketi! Fiyatı duyan kasa kasa aldı

Bandırma Balık Hali’nde palamut tezgahların en çok ilgi gören ürünü oldu.

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Foto - Tezgahlarda palamut bereketi! Fiyatı duyan kasa kasa aldı

Balıkçı Semih Gargı, bu sezon palamut bolluğu yaşandığını belirterek, vatandaşların en çok tercih ettiği balığın palamut olduğunu söyledi. Palamutların bol miktarda bulunduğunu ifade eden Gargı, "Palamutlar bol miktarda var. Hem Karadeniz’den hem de Bandırma’da bol miktarda çıkıyor. Kiloluk iri balığın tanesi 100 liradan satılıyor. Yaklaşık 900-1000 gramlık palamutlar 100 lira, yarım kiloluk palamutlar ise tanesi 75 lira, üç tanesi 200 liradan satışa sunuluyor. Balıklar süper, şahane. Bandırmalı vatandaşlarımız palamuda oldukça ilgi gösteriyor. Öyle yoğunluk var ki uzun uzun kesim sıraları oluşuyor. Bu sene palamut yemeyen kalmayacak" dedi.

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Foto - Tezgahlarda palamut bereketi! Fiyatı duyan kasa kasa aldı

Tezgâhlardaki yoğun talep nedeniyle müşterilerin istekleri doğrultusunda balıkları farklı şekillerde hazırladıklarını anlatan Gargı, "Vatandaşlarımız ister fileto ister halka halka kesilmesini istiyor. Biz de talepleri doğrultusunda balıkları hazırlıyoruz. Sezonun en yoğun zamanında her zaman olduğu gibi en tazesini vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. Gece saat 03.00’te kalkıyoruz. Balık demek sağlık demek. Hem ucuz hem de taze olduğu için vatandaşlarımızın bu dönemde balığı sık sık tüketmesini istiyoruz" diye konuştu. Balık Hali’ne alışveriş yapmak için gelen vatandaşlar da palamut fiyatlarının uygun olmasından memnun olduklarını dile getirdi. Palamutun tam mevsimi olduğunu belirten vatandaşlar, bu yıl yaşanan bolluğun hem bütçelerine hem de sofralarına olumlu yansıdığını ifade etti. Palamut tercih ettiğini söyleyen bir vatandaş, "Bu zamanda palamut tercih ediyorum. Tam zamanı şimdi. Bandırma Balık Hali’nde tercihim palamut. Bu fiyata garibanlar sevindi. Bu sene bereketli oldu. Bandırma halkı için çok güzel bir nimet. Herkesin bol bol balık tüketmesini istiyorum" ifadelerini kullandı.

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Foto - Tezgahlarda palamut bereketi! Fiyatı duyan kasa kasa aldı

Bandırma Balık Hali’nde çalışan balıkçı esnafı Sezgin Acar da bu yıl denizlerde yaşanan palamut bolluğunun hem esnafı hem de vatandaşları sevindirdiğini söyledi. Bolluğun bereketini yaşadıklarını belirten Acar, "Rabbim bolluk verdi, palamut bayramı yaşıyoruz. Müşteriler memnun, bizler de memnunuz. Vatandaşlarımız bol bol protein alıyor. Palamutlar 75 ila 100 lira arasında satılıyor. Herkes balıktan nasiplensin istiyoruz. Bir palamut yaklaşık 900 gram ile 1 kilogram arasında geliyor. 100 liralık bir palamut iki kişiyi çok rahat doyurur. Fiyatları duyan vatandaşlarımız kasa kasa balık alıyor, dolaplarını dolduruyor. Denizlerimiz bu sene palamut konusunda herkesi mutlu etti. Herkes palamut yesin" dedi. Balıkçı esnafı Okan Balıbek ise palamutun yanı sıra diğer balık çeşitlerinin de tezgâhlarda yer aldığını belirtti. Balıbek, istavritin 250 liradan, sardalyenin 200 ila 250 lira arasında, hamsinin ise 200 liradan satışa sunulduğunu söyledi. Bu sezon palamut bolluğunun yaşandığını ifade eden Balıbek, bazı palamutların tanesinin 50 liraya kadar düştüğünü belirterek, vatandaşların uygun fiyatlar nedeniyle palamuda yoğun ilgi gösterdiğini dile getirdi.

#5
Foto - Tezgahlarda palamut bereketi! Fiyatı duyan kasa kasa aldı

Balık Hali’nde palamut ayıklama işi yapan esnaf da yoğun talep nedeniyle gün boyunca aralıksız çalıştıklarını söyledi. Bir günde 500 palamut ayıkladığı zamanlar olduğunu belirten esnaf, vatandaşların balıkları kimi zaman kasa kasa satın aldığını, kimi zaman da evlerinde veya ızgarada pişirmek üzere fileto ya da halka şeklinde hazırlanmasını istediğini anlattı. Palamuda olan talebin kendilerini sürekli meşgul ettiğini belirten esnaf, müşterilerin isteklerini karşılamak için yoğun tempoda çalıştıklarını ifade etti. Bandırma Balık Hali’nde yaşanan palamut hareketliliği, sezonun bolluk içinde geçmesinin hem balıkçı esnafına hem de vatandaşlara olumlu yansıdığını ortaya koyuyor.

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