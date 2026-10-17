Tezgahlarda palamut bereketi! Fiyatı duyan kasa kasa aldı

Tezgâhlardaki yoğun talep nedeniyle müşterilerin istekleri doğrultusunda balıkları farklı şekillerde hazırladıklarını anlatan Gargı, "Vatandaşlarımız ister fileto ister halka halka kesilmesini istiyor. Biz de talepleri doğrultusunda balıkları hazırlıyoruz. Sezonun en yoğun zamanında her zaman olduğu gibi en tazesini vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. Gece saat 03.00’te kalkıyoruz. Balık demek sağlık demek. Hem ucuz hem de taze olduğu için vatandaşlarımızın bu dönemde balığı sık sık tüketmesini istiyoruz" diye konuştu. Balık Hali’ne alışveriş yapmak için gelen vatandaşlar da palamut fiyatlarının uygun olmasından memnun olduklarını dile getirdi. Palamutun tam mevsimi olduğunu belirten vatandaşlar, bu yıl yaşanan bolluğun hem bütçelerine hem de sofralarına olumlu yansıdığını ifade etti. Palamut tercih ettiğini söyleyen bir vatandaş, "Bu zamanda palamut tercih ediyorum. Tam zamanı şimdi. Bandırma Balık Hali’nde tercihim palamut. Bu fiyata garibanlar sevindi. Bu sene bereketli oldu. Bandırma halkı için çok güzel bir nimet. Herkesin bol bol balık tüketmesini istiyorum" ifadelerini kullandı.