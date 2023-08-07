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Dünya LGBT terörü zihinleri esir aldı! 4 aylık bebeği gay olsun diye dua etti!
Dünya

LGBT terörü zihinleri esir aldı! 4 aylık bebeği gay olsun diye dua etti!

Yeniakit Publisher
2023-08-07 15:26:00 -
LGBT terörü zihinleri esir aldı! 4 aylık bebeği gay olsun diye dua etti!

LGBT dayatması, çocuk istismarına kadar uzandı. Bir kadın, çocuğunun "gay" olması için dua etti.

LGBT dayatması, çocuk istismarına kadar uzandı. Bir kadın, çocuğunun "gay" olması için dua etti.

"Toplumsal cinsiyet" adı altında kadın ve erkeğin dışında onlarca cinsiyet uydurarak LGBTİ'yi kapsayan kavramları bebeklere dahi dayatan çürümüş Batı zihniyeti, son yıllarda "çocuk istismarı"na başladı.

Yurt dışında çocuk doğuran aileler, çocuklarının sözde "cinsel tercih"lerini merak ediyor ve bunu öğrenmek için temennilerde bulunuyor.

"Gay" olması için dua etti

Sosyal medya kullanıcısı bir anne, çektiği video ile büyük tepki çekti.

Anne, bebeğine, LGBT sapkınlığının sembolü olan gökküşağı sembollü body giydirerek kamera karşısına geçip, evladına "cinsiyet temennisi"nde bulundu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yayınlanan videoda, henüz kundak yaşını dahi geçmemiş küçük bir erkek çocuğu, annesinin kucağında "Benim gay bebeğim. Lütfen gay ol." gibi söylemlere maruz kaldı.

"Bu bir çocuk istismarı"

Kısa süre içerisinde sosyal medyada çok kez izlenen görüntülere tepkiler yağdı. Sosyal medya kullanıcıları "Bu bir çocuk istismarı", "Biri bu çocuğu kurtarsın", "Bu dünya hızla batıyor" gibi eleştirilerde bulundu.

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Yorumlar

oflu hoca

ESKİDEN ŞU ZENCİLERE ACIRDIM, ARTIK ACIMIYORUM. KARDEŞLERİ YAŞADIKLARI ÜLKEDE, AFRİKA'DA AÇ, SUSUZ HAYAT MÜCADELESİ VERİRKEN ZENGİNLEŞMİŞ, DÜZENE AYAK UYDURMUŞ ZENCİLERİN ÇILGINLIK KONUSUNDA, İNSANLIK DIŞI HAREKETLER, DAVRANIŞLAR SERGİLEMELERİ BENİ ÇOK RAHATSIZ EDİYOR 
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