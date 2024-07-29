LGBT sevici DEM Parti'li Sevilay Çelenk’e AK Parti’den tepki! İzlemeyeceğiz, izlettirmeyeceğiz!

Küresel güçlerin desteği ile fonlanan LGBT terörü son olarak Paris 2024 Olimpiyat Oyunları açılış töreninde ortaya çıkmıştı. Tüm dünyaya servis edilen canlı yayın görüntülerinde kırmızı halıda bir grup sapkın rezil bir şekilde yürüyüş yapmıştı. Olimpiyatların simgesi meşaleyi taşıyanlar arasında translar da yer almıştı. 9-10 yaşlarındaki küçük bir kız çocuğu da LGBT defilesine çıkarılmıştı.

LGBT terörüne tepkiler sürerken DEM Parti'li Sevilay Çelenk bir skandala imza attı. Çelenk, TBMM'de yaptığı konuşmada Paris Olimpiyatları açılışına tepki gösterenleri eleştirdi ve LGBT hareketini savundu. Çelenk mecliste yaptığı konuşmada, "LGBT toplumunu sapkın olarak göstermek nedir? LGBTİ toplumuna gelince… Onlar kimsenin çocuklarını taciz etmiyor, kimseye zarar vermiyor… Kimsenin boğazındaki lokmasına çökmüyor. Ve çocuklarını intihara sürüklemiyor. Ama hedef göstermelerinizle onlar intihara sürükleniyor. Lütfen söylediklerinize bu çerçevede bakın. Oturun 5 saat mi 4 saat mi bu açılışı izleyin. Bu zihniyetle ne uluslararası gidebileceğimiz bir yer var ne burada bir düze çıkıyoruz" dedi.

DEM Parti'li Sevilay Çelenk'in LGBT'yi savunduğu konuşmasına AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, ''Allah, Allah! Ya bu ne ya yeter ya. İzlemeyeceğiz, izlettirmeyeceğiz de'' diyerek tepki gösterdi.

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DEM Parti İstanbul Milletvekili Kezban Konukçu ise araya girerek 'Entelektüellik seviyeniz berbat, entelektüellik seviyeniz!'' diyerek LGBT'lileri sapkın olarak göstermeyi entelektüel seviye düşüklüğü olarak gördüğünü söyledi.

Leyla Şahin Usta ise ''LGBT savunmak entelektüellik değil'' diyerek Konukçu'ya tepki gösterdi.