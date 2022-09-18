LGBT lobisinden dalga geçer gibi açıklama! Aile savunuculuğuna soyundular...

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İstanbul Fatih'teki Saraçhane parkı, bugün saat 15:00'da eşcinsel sapkınlara karşı dev bir protestoya ev sahipliği yapacak.

Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu öncülüğündeki eyleme 150'ya yakın STK'nın destek vereceği belirtilirken, on binlerin katılımı bekleniyor.

LGBT lobisinin dernekleri ise, dev protesto karşısında telaşa düştü. Toplum aile yapısını hedef alan yurt dışı fonlu dernekler tarafından eyleme ilişkin ortak bir açıklama yaptı.

Akdeniz Antalya Aile Grubu, Denizli LGBTİ+ Aileleri Grubu, GALADER- Ankara Aileleri Derneği, İzmir LGBTİ+ Aileleri Grubu ve LİSTAG- LGBTİ+ Aileleri ve Yakınları Derneği yapılan açıklamada, aileye duyarlı vatandaşlar ayrımcılıkla suçlandı.

"Yürüyeceklermiş, lütfen yürüsünler, sakın yasaklamayın!" denilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

Aileyi koruyacağız derken, kimin ailesini koruyor, kimin kime karşı yürüdüğünü düşünüyorsunuz? Bizler çocuklarımızı koşulsuz severek onlara aile içinde özgüven ve destek veriyorsak, eğitimlerini tamamlayıp, sağlıklı bireyler olarak yetişmeleri için elimizden geleni yapıyorsak, hangi aile için çalışıyoruz? Konuştuğumuz “aile” aynı aile olmayabilir mi? Sizinki nasıl bir aile? Çocuklarınızın eşcinsel, trans olduğunu öğrendiğinizde onları evden mi kovuyorsunuz, evlatlıktan mı reddediyorsunuz, yoksa çözümü olmayan bir yolda onları şarlatan sözde hekimlere mi sürüklüyorsunuz, yoksa söylemeye dilimizin varmadığı başka şeyler mi yapıyorsunuz?

Ama bırakın “Büyük Aile Buluşması”nı yapsınlar, yürüsünler ki bizler de kalplerini çocuk sevgisine kapatan, çocuklarını olduğu gibi kabul edemeyip, koşullu seven, üstelik bunu yapabilen aileleri, toplumun bir kesimini aşağılayan, dışlayan bu insanların kim olduklarını görelim ve yarın öbür gün kendilerini hatırlayalım.