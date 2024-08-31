LGBT lobisi Avrupa’yı ele geçiriyor! Resmen dut yemiş bülbüle döndüler

Sabah gazetesi yazarı Tuba Kalçık, LGBT lobisinin Avrupa’daki etkinliğini eleştirdi. Kalçık, lobinin spor, sanat ve diğer alanlarda propaganda faaliyetlerine ağırlık verdiğini belirtti. UEFA'nın çifte standart uygulamaları ve LGBT propagandalarına karşı sessiz kalmasını eleştiren yazar, bu tür uygulamaların artmasına karşı tepkilerin yükseldiğini vurguladı. Tuba Kalçık, Avrupa'daki LGBT propagandasının tehlikeli boyutlara ulaştığını söylediği yazısında şunları kaydetti:

"LGBT lobisi Avrupa'yı ele geçirmiş vaziyette. Bütün önemli organizasyonlarda başrolde bunlar var. Durum o kadar vahim bir hale gelmeye başladı ki, organizasyon yönetimleri tüm tepkilere rağmen bu rezillikleri savunuyor. Propagandalarını yapmak için dört bir koldan saldırıyorlar... Müzik, sanat, spor tüm alanlara da sirayet etmiş vaziyetteler. O kadar çok örnek var ki bu durumu gösteren...

Mesela, Eurovision Şarkı Yarışması'nda adeta reklamı yapıldı LGBT'nin. Gazze için eylem yapanları cezalandıran yarışma yönetimi konu LGBT olunca sus pus oldu. Sonra Paris Olimpiyatları'nın açılış töreninde dünyanın gözü önünde LGBT propagandası yaptılar. Hem dini değerleri hiçe sayarak yaptılar bu rezilliği. Avrupa yine başını kuma gömdü. Bu sefer daha da ileri gitti LGBT lobisi. Futbol sahasına inecek kadar gözü dönmüş. Nasıl mı? UEFA Şampiyonlar Ligi maçında ev sahibi takım Young Boys, stadyumdaki köşe bayraklarında yer alan logosunu LGBT renkleriyle değiştirdi. Yuh ki ne yuh. Galatasaray'la oynanan maçta, futbolcular bile bu durumu sindiremedi. Galatasaraylı futbolcu Kerem Aktürkoğlu, buna tepki göstererek direği tekmeledi.

Düşünün Merih Demiral'ın 'bozkurt' işaretine bile ceza yağdıran UEFA, LGBT bayrağının sahaya dikilmesine ses çıkarmıyor. UEFA'ya sormak istiyorum; Gazze halkına destek için köşe bayrakları Filistin bayrağı ile değiştirilseydi ne yapardınız? Yine böyle sessiz mi kalırdınız yoksa ceza bombardımanına mı tutardınız ev sahibi takımı? Tabii cevabı belli bu sorunun. İkiyüzlülükte tescilli bir kurum haline gelen UEFA, konu LGBT lobisi olunca tek bir açıklama bile yapamıyor, bırakın ceza vermeyi. Demiral'ın bozkurt işareti sonrası ardı ardına konuşan yetkililer, lal oldular galiba.

Bu nasıl bir riyakarlıktır? LGBT lobisinden bu kadar mı çok korkuyorsun UEFA? Sahaya kadar inmiş bir LGBT propagandası var ortada. Ama ses çıkaran bir UEFA yok.."

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