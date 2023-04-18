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Siyaset LGBT ile saf tutan zavallı Cemal'e bak sen!
Siyaset

LGBT ile saf tutan zavallı Cemal'e bak sen!

Yeniakit Publisher
2023-04-18 00:37:00 - 2023-04-18 00:41:26
LGBT ile saf tutan zavallı Cemal'e bak sen!

Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, LGBT sapkınlığına yasal düzenleme vadedenlerle aynı safta yer alma zavallığına imza atıp, Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak hakkında başlatılan linç kampanyasına 'zavallı İhsan Şenocak" diye katıldı.

Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, başta FETÖ'nün internet sitesi Samanyoluhaber olmak üzere CHP yandaşları ve sol medya tarafından kırpılmış ifadelerle yine hedefe kondu.

Dr. Şenocak'ın, Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri'nin (k.s.) "Hiçbir amelime güvenmiyorum. Lakin Allah-u Teala'nın düşmanlarına düşmanlığım var." sözüne atıfta bulunduğu açıklamasının kırpılmasından sonra başlatılan linç kampanyasına Demokrat Partili Cemal Enginyurt da katıldı.

Koltuk sevdalısı Enginyurt, ittifak ettiklerinin LGBT sapkınlığına yasa sözü vermelerine bile ses edemeyecek kadar zavallılaşırken, İhsan Şenocak Hoca'yı şöyle hedef aldı:

İhsan Şenocak denilen zavallı "CHP karşıtı olan Cennete gider" demiş. Hocaa! Desene diğer İslam Ülkelerindeki Müslümanlar Cennete gitmeyecek. Zira oralarda CHP yokta.


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