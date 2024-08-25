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Siyaset LGBT fedaileri ile yol yürürken neredeydin? Hangisi sensin Müsavat efendi?
Siyaset

LGBT fedaileri ile yol yürürken neredeydin? Hangisi sensin Müsavat efendi?

Yeniakit Publisher
2024-08-25 14:47:00 - 2024-08-25 14:48:52
LGBT fedaileri ile yol yürürken neredeydin? Hangisi sensin Müsavat efendi?

Seçim beyannamesinde LGBT’ye destek sözü veren İYİ Parti’nin genel başkanı Müsavat Dervişoğlu, “Aile olmazsa millet olmaz” diyerek adeta insanların aklıyla alay etti!..

 yeniakit.com.tr 

Delegelere kürsüden yalvara yakara kendini zar zor genel başkan seçtiren İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, katıldığı düğünde bir konuşma yaptı. Dervişoğlu, “Aile olmazsa millet olmaz” diyerek, bozuk saat misali doğru bir laf etti.

Ancak Dervişoğlu’nun sözleri akıllara İYİ Parti’nin tutumunu getirdi.

LGBT destekçileriyle ortaklar

Her LGBT eylemine milletvekillerini gönderen CHP ile yol yürüyen, “Toplumu eşcinsel evliliğe hazırlayacaklarını” söyleyen İmamoğlu’na oy veren, “LGBT aile yapısını bozmaz” diyen Kılıçdaroğlu ile ittifak yapan İYİ Parti, seçim beyannamesine de iğrenç bir madde koymuştu.
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Sapkınlara destek sözü

Beyannamenin 112. maddesinde, “Cinsel yönelime dayalı ayrımcılığın önüne geçmek adına herkesin eşit olduğu ilkesini benimseyeceğiz” denilerek, LGBT’ye açık destek verileceği vaat edilmişti.

Hangi sensin Müsavat?

Eşcinsel sapkınlara destek veren CHP ile yol yürüyen ve LGBT’cilere söz veren İYİ Parti’de yıllarca bu skandallara ses çıkarmayan Müsavat Dervişoğlu’nun, şimdi aile yapısından söz etmesi tepki çekti. Zira toplumun temel yapı taşı olan aile kurumunun temeline dinamit döşeyen eşcinselliği yaymayı ve normalleştirmeyi görev edinenlerle işbirliği yapan Dervişoğlu’nun, şimdi aile edebiyatı yapması, “Hangisi sensin Müsavat!” yorumlarına neden oldu.

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