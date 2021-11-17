‘LGBT fahri üyesi’ Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a eşcinsellerin sözüyle cevap

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti’nin Meclis’teki Grup Toplantısı’nda, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu’na seslenen Erdoğan, “Bay Kemal, ben seninle ilgili kazandığım davaları geri çektim mi? Çektim ama sen bunların kıymetini anlamadın. Sende bunu anlayacak bir yüz de yok. CHP aynı CHP, Kılıçdaroğlu aynı Kılıçdaroğlu, zihniyet aynı zihniyet. Sadece bunlara verilen rol değişti.” dedi.

‘Fahri üye’, eşcinselin sözleriyle cevap verdi

LGBT’lilere verdiği destek nedeniyle LGBT’liler tarafındna ‘Fahri üye’ ilan edilen Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın sözlerine sosyal medya hesabından yaptığı tepki çeken bir paylaşımla cevap verdi. Eşcinsel voleybolcu Ebrar Karakurt’un bir dönem kullandığı, “Dedim olabilir” şeklindeki sözünü Erdoğan için kullanan Kılıçdaroğlu, “Şahıs bugün grup toplantısında "Bay Kemal, kadir kıymetimi bilmedi" demiş; dedim olabilir” diye yazdı.

Aklı eşcinsel söylemlerde olan Kılıçdaroğlu’nun Z Kuşağı’na oynamak için siyaset üslubunu indirdiği seviye, vatandaşların tepkisine neden oldu.