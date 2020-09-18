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Ekonomi LG VELVET, Turkcell ve Vodafone mağazalarında satışa çıktı
Ekonomi

LG VELVET, Turkcell ve Vodafone mağazalarında satışa çıktı

Yeniakit Publisher
2020-09-18 10:13:38 -
LG VELVET, Turkcell ve Vodafone mağazalarında satışa çıktı

İSTANBUL (AA) – LG VELVET, 18 Eylül itibariyle Turkcell ve Vodafone mağazalarında satışa çıktı.

LG açıklamasına göre, 31 Ekim tarihine kadar Turkcell ve Vodafone mağazalarından LG VELVET satın alan kullanıcılara sınırlı sayıdaki, LG’nin her an kaliteli müzik dinlemek isteyenler için sunduğu LG XBOOMGo PL2 taşınabilir Bluetooth hoparlör ve Aksesuar Paketi hediye ediliyor.

Şıklığın simgesi olarak tanımlanan LG VELVET, yeni 3D Kavisli Tasarım dilinin bir telefona uygulanması olarak kabul ediliyor. LG VELVET'in bir yağmur damlasını çağrıştıran "Raindrop" kamerası gibi doğadan esinlenerek oluşturulan tasarım dili, telefonun elde tutulmasını da rahat hale getiriyor.

LG VELVET, 48MP ana kamerasıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Ana kamerasından, diğer yüksek kaliteli lenslerinden ve benzersiz kamera yazılımından maksimum fayda sağlayan LG Creator’s Kit adı verilen bir dizi gelişmiş görüntüleme çözümü de sunan LG VELVET, Timelapse Kontrolü özelliği ile kullanıcıların videolarının hızını diledikleri gibi ayarlamasını da sağlıyor.

ASMR Kayıt özelliği ile, en ince sesleri dahi yakalamak için iki yüksek hassasiyetli mikrofon kullanan LG VELVET, 3D AR Sticker ve 3D Fotoğraf Efekti kullanıcılara yeni bir deneyim sunuyor.

Ses konusunda da iddialı olan LG VELVET, LG 3D Ses Motoru tarafından geliştirilen stereo hoparlörleriyle de gerçekçi ve ayrıntılı bir ses sunuyor. 7,9 milimetre inceliğinde, 20,5: 9 en boy oranına sahip, 6,8 inç P-OLED Sinematik FullVision ekrana sahip olan LG VELVET, Snapdragon 845 kullanıyor.

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