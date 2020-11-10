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Ekonomi LG Türkiye'den öğrencilere kırtasiye yardımı
Ekonomi

LG Türkiye'den öğrencilere kırtasiye yardımı

LG Türkiye Pazarlama Müdürü Erkan Terzi: - "En önemli görevlerimizden birinin geleceğimizi temsil eden çocuklarımıza verimli bir eğitim hayatı sunmak olduğunu düşünüyoruz" - "LG Türkiye olarak, bu sorumluluğumuzun bilinciyle, elimizden gelen desteği sağlamak için çalışıyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-11-10 11:54:58 -
LG Türkiye'den öğrencilere kırtasiye yardımı

İSTANBUL (AA) - LG Türkiye, 2018-2019 öğretim yılı itibarıyla kardeş okul ilan ettiği Kocaeli Dilovası'nda bulunan Köseler İlkokulu'nun yanı sıra, bölgedeki üç farklı ilkokulda okuyan öğrencilere okul çantası ve kırtasiye malzemelerinden oluşan setlerle destekte bulundu.

LG Türkiye'den yapılan açıklamaya göre şirket, Kocaeli, Dilovası'nda bulunan Köseler İlkokulu'nu 2019 öğretim dönemi başında kardeş okul ilan etmişti.

Şirket, Köseler İlkokulu ile bölgede bulunan Çerkeşli Nuh Çimento İlkokulu, TOKİ Osmangazi İlkokulu ve Tavşancıl Ziya Toplan İlkokulu öğrencilerine, içerisi kırtasiye malzemeleriyle dolu çantalar hediye ederek eğitimlerine destek oldu.

LG Türkiye, 2019 yılında da Köseler İlkokulu’na etkinlik sınıfı yaparak öğrencilere karne armağanı vermişti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen LG Türkiye Pazarlama Müdürü Erkan Terzi, "En önemli görevlerimizden birinin geleceğimizi temsil eden çocuklarımıza verimli bir eğitim hayatı sunmak olduğunu düşünüyoruz. LG Türkiye olarak, bu sorumluluğumuzun bilinciyle, elimizden gelen desteği sağlamak için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.


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