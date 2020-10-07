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Ekonomi LG Oled TV'den 212 Photography Istanbul'a destek
Ekonomi

LG Oled TV'den 212 Photography Istanbul'a destek

LG Oled TV, 212 Photography Istanbul'un bu yılki destekçileri arasında yer alıyor

Yeniakit Publisher
2020-10-07 18:39:35 -
LG Oled TV'den 212 Photography Istanbul'a destek

İSTANBUL (AA) - LG Oled TV, 8-18 Ekim'de İstanbul'da gerçekleştirilecek 212 Photography Istanbul'un bu yılki destekçileri arasında yer alıyor.

LG'den yapılan açıklamaya göre, bu yıl 3. kez düzenlenecek 212 Photography Istanbul, 8-18 Ekim'de özel bir rota dahilinde 5 farklı mekanda gerçekleştirilecek.

Fotoğrafı evrensel bir dil olarak benimseyen etkinlik, çok sesli, multidisipliner yapısıyla farklı bir tartışma ve buluşma platformu yaratmayı amaçlıyor.

212 Photography Istanbul'un bu yılki destekçileri arasında yer alan LG Oled TV, 10 gün sürecek etkinlik kapsamında Yapı Kredi Bomontiada, Zülfaris Karaköy ve Tekfur Sarayı Müzesi'ne kurulan Galeri Tasarımı OLED ekranlar ile dünyadan ve Türkiye'den önemli birçok sanatçının video eserlerinin ziyaretçilerle buluşmasına olanak sağlayacak.

Verilen bilgiye göre, sanat eserlerinin sunumundan ilham alınarak tasarlanan Galeri Tasarımı LG GX Oled TV, kendinden aydınlatmalı oled piksel teknolojisini yenilikçi ve minimalist bir tarzla sunuyor.

Duvara boşluksuz monte edilebilen ve kullanıcıların TV izlerken dikkatlerini dağıtabilecek her türlü detaydan arındırılmış bir tasarıma sahip GX Oled, 19.9 mm'lik inceliği ile de dikkati çekiyor.

Model aynı zamanda 5 mm genişliğindeki mimimal çerçevesi ile de neredeyse çerçevesiz denilebilecek bir tasarıma sahip bulunuyor.



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