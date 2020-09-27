LG K62 tanıtıldı: İşte özellikleri...
Güney Kore merkezli teknoloji şirketi LG, 'K62' isimli giriş seviyesi yeni telefon modelini duyurdu. İşte özellikleri...
Güney Kore merkezli teknoloji devi LG, 'K62' isimli yeni model telefonunu duyurdu. Giriş seviyesi olan yeni telefon, kamera kurulumu ile dikkat çekti. İşte LG K62'nin özellikleri...
6.6 inç büyüklüğünde, Full HD çözünürlüğünde, FullVision ekrana sahip olan LG K62'nin arka tarafında 48 megapiksel ana, 5 megapiksel 115 derece ultra geniş açılı lens, 2 megapiksel makro sensör ve 2 megapiksel derinlik sensörlü kamera; ön tarafında ise 28 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunuyor.
Gücünü 4.000 mAh kapasiteli bataryadan alan LG K62, 4 GB RAM ve 128 GB dahili depolama birimine sahip. Ancak bu depolama microSD kart ile 2 TB'a kadar arttırılabiliyor.