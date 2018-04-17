Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

LG G7 ThinQ’nun bazı şnemli değişiklikleri doğrulayan görseli sızdırıldı

LG’nin bu yılın başlarında iptal edip yeniden geliştirmeye başladığı G7 için görseller sızmaya başladı.

17 Nisan 2018 Salı 22:19
LG G7 ThinQ’nun bazı şnemli değişiklikleri doğrulayan görseli sızdırıldı

LG G7 ThinQ ismiyle çıkması beklenen akıllı telefonun Essential Phone ve iPhone X’dan sonra popülerleşmeye başlayan çentikli bir ekranla geleceği doğrulanmış oldu. Yakında duyurulacak telefonun en net görüntüsü olarak gösterilen bu yeni sızıntı, akıllı telefonun üst kısmında bir çentiğin olduğunu bizlere gösterdiği gibigüç düğmesi konusunda da çok önemli bir bilgi verdi.

Sızıntı denildiğinde ilk akla gelen isimlerden olan Evan Blass’ın paylaştığı LG G7 ThinQ görseli, telefonun sağ tarafında bir güç düğmesinin olduğunu gösteriyor. Bu düğme, G6 ve V30 dahil olmak üzere LG’nin son dönemde ürettiği akıllı telefonların arka tarafında parmak izi okuyucuyla beraber bulunuyordu. G6 ThinQ’da güç düğmesinin yeniden sağ tarafa aktarılması, parmak izi okuyucunun ekrana gömülü olarak entegre edildiğini düşünmemize neden oldu.

 

Haber Tarihi: 17 Nisan 2018 Salı 22:19
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bulgarların 3. Havalimanı sevinci!
    1. Bulgarların 3. Havalimanı sevinci!
    2. Milli baz istasyonu göreve hazır
    3. Bahçeli kurmaylarıyla bir araya geldi
    4. Antalya'da motosikletli gaspçı, genç..
    5. Orduya genç asker çekmek için eve..
    6. Almanya'da cansız manken korkuya neden..
    7. Gençler kavga etti kadınlar ayırdı!
    8. FETÖ'den tutuklanan kişisayısı..
    9. Saadet’e ‘Kemalist’ kanca!
    10. Trump doğruladı! Kim Jong-un ile...
    11. İran'da yabancı mesajlaşma..
    12. DAEŞ'in sözde yöneticisi öldürüldü!
    13. Yıldız futbolcu Fener'e dönüyor!
    14. Devler devletlere karşı birleşti
    15. Donald Trump: Pompeo ile Kim Jong-un..
    16. Popüler kültür: Modern toplumun yeni..
    17. Kritik zirve sona erdi!
    18. Külliye'de erken seçim görüşülürken..
    19. Çocuklar kahve içmeli mi?
    20. Bakan Soylu'dan açıklama:10 bin polis..
    ‘Erdoğan destekliyorsa hata yapmışızdır’
    ‘Erdoğan destekliyorsa hata yapmışızdır’
    Macron'dan tarihi Türkiye itirafı: İstemiyorum
    Macron'dan tarihi Türkiye itirafı: İstemiyorum
    Erdoğan'dan 'Turgut Özal Üniversitesi' sürprizi: Adını anmak istediğim şahsın...
    Erdoğan'dan 'Turgut Özal Üniversitesi' sürprizi: Adını anmak istediğim şahsın...
    Mahkemeden skandal karar! "Ensest suç değil" dedi, resmen sapıklık meşrulaştırıldı
    Mahkemeden skandal karar! "Ensest suç değil" dedi, resmen sapıklık meşrulaştırıldı
    İşte Bahçeli'nin erken seçim istemesinin nedeni
    İşte Bahçeli'nin erken seçim istemesinin nedeni

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Erken seçim öncesi son anket sonuçları! İttifağın oranı...
    Erken seçim öncesi son anket sonuçları! İttifağın oranı...
    Erdoğan'dan Bahçeli'nin erken seçim teklifine cevap!
    Erdoğan'dan Bahçeli'nin erken seçim teklifine cevap!