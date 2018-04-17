LG G7 ThinQ’nun bazı şnemli değişiklikleri doğrulayan görseli sızdırıldı

LG G7 ThinQ ismiyle çıkması beklenen akıllı telefonun Essential Phone ve iPhone X’dan sonra popülerleşmeye başlayan çentikli bir ekranla geleceği doğrulanmış oldu. Yakında duyurulacak telefonun en net görüntüsü olarak gösterilen bu yeni sızıntı, akıllı telefonun üst kısmında bir çentiğin olduğunu bizlere gösterdiği gibigüç düğmesi konusunda da çok önemli bir bilgi verdi.

Sızıntı denildiğinde ilk akla gelen isimlerden olan Evan Blass’ın paylaştığı LG G7 ThinQ görseli, telefonun sağ tarafında bir güç düğmesinin olduğunu gösteriyor. Bu düğme, G6 ve V30 dahil olmak üzere LG’nin son dönemde ürettiği akıllı telefonların arka tarafında parmak izi okuyucuyla beraber bulunuyordu. G6 ThinQ’da güç düğmesinin yeniden sağ tarafa aktarılması, parmak izi okuyucunun ekrana gömülü olarak entegre edildiğini düşünmemize neden oldu.