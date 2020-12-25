  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji LG elektrikli otomobil üretecek
Teknoloji

LG elektrikli otomobil üretecek

Teknoloji üreticisi LG, elektrikli otomobil sektörüne girmeye hazırlanıyor. Şirket, Kanadalı otomotiv parça üreticisi Magna International ile LG Magna e-Powertrain adında ortak bir girişim kurduklarını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-12-25 00:13:00 -
LG elektrikli otomobil üretecek

Apple, elektrikli otomobil üreteceği iddiaları ile teknoloji gündeminin zirvesine oturdu. Ortaya çıkan son bilgilere göre şirket, 2024 yılında Project Titan kapsamında bir elektrikli otomobil üretmek üzere harekete geçti. Apple'dan konuya ilişkin henüz bir açıklama gelmese de hafta boyu Apple'ın üreteceği elektrikli otomobilin muhtemel özellikleri konuşuldu. Apple'dan sonra, bir teknoloji şirketi daha elektrikli otomobil sektörüne göz kırptı.

Güney Koreli teknoloji devi LG, yaptığı açıklama ile Kanadalı otomotiv parça üreticisi Magna International ile ortak bir girişim kurduklarını duyurdu. Açıklamaya göre geçici olarak LG Magna e-Powertrain adını taşıyan girişim, elektronik motor, inventör, yerleşik şarj cihazları ve elektronik sürücü sistemleri üretecek.

Söz konusu projenin, ABD, Güney Kore ve Çin'de binlerce kişiye istihdam sağlaması bekleniyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yasak Elma dizisindeki ahlaksız sahne seyircinin tepesini attırdı!
Medya

Yasak Elma dizisindeki ahlaksız sahne seyircinin tepesini attırdı!

FOX TV’nin ahlaksızlık propagandası olarak kullandığı dizilerden birinde yapılan hata seyircinin tepesini attırdı, tepkilere neden oldu...
İYİ Parti-CHP ittifakında deprem! Mansur Şen’i görevden aldılar, ortalık karıştı
Siyaset

İYİ Parti-CHP ittifakında deprem! Mansur Şen’i görevden aldılar, ortalık karıştı

CHP’li Bolu Belediyesi Başkanı Tanju Özcan, imar anlaşmazlıkları yüzünden İYİ Parti kontenjanından atanan Belediye Başkan Yardımcısı Mansur ..
ABD basınından Türkiye iddiası geldi!
Dünya

ABD basınından Türkiye iddiası geldi!

Brezilyalı araştırmacılar, Türkiye'de de denenen Çinli Sinovac Biotech firmasının geliştirdiği koronavirüs aşısının sonuçlarını açıklamayı y..
Satılık 2017 model Volkswagen Golf
Satılık 2017 model Volkswagen Golf

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay