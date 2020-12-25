LG elektrikli otomobil üretecek

Apple, elektrikli otomobil üreteceği iddiaları ile teknoloji gündeminin zirvesine oturdu. Ortaya çıkan son bilgilere göre şirket, 2024 yılında Project Titan kapsamında bir elektrikli otomobil üretmek üzere harekete geçti. Apple'dan konuya ilişkin henüz bir açıklama gelmese de hafta boyu Apple'ın üreteceği elektrikli otomobilin muhtemel özellikleri konuşuldu. Apple'dan sonra, bir teknoloji şirketi daha elektrikli otomobil sektörüne göz kırptı.

Güney Koreli teknoloji devi LG, yaptığı açıklama ile Kanadalı otomotiv parça üreticisi Magna International ile ortak bir girişim kurduklarını duyurdu. Açıklamaya göre geçici olarak LG Magna e-Powertrain adını taşıyan girişim, elektronik motor, inventör, yerleşik şarj cihazları ve elektronik sürücü sistemleri üretecek.

Söz konusu projenin, ABD, Güney Kore ve Çin'de binlerce kişiye istihdam sağlaması bekleniyor.