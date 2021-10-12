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Kadın - Aile Lezzetine doyamayacağınız Mısır Ekmeği
Kadın - Aile

Lezzetine doyamayacağınız Mısır Ekmeği

Karadeniz mutfağı deyince aklımıza gelen en önemli yemeklerinin yanında mısır ekmeği olmazsa olmazıdır.

Yeniakit Publisher
2021-10-12 08:34:00 -
Lezzetine doyamayacağınız Mısır Ekmeği

Karadeniz mutfağı deyince aklımıza gelen en önemli yemeklerinin yanında mısır ekmeği olmazsa olmazıdır.  Şimdiden afiyet olsun.

Malzemeler

  • Yarım su bardağı un
  • 10 su bardağı mısır unu
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 5 su bardağı sıcak su
  • 1 paket kabartma tozu (elenmiş)
  • 2 tatlı kaşığı şeker
  • Yarım su bardağı sıvı yağ

Yapılışı

Sıvı yağ hariç tüm malzemeleri derin bir kaba alınır ve güzelce karıştırılır. Unun ortasını tamamiyle açın ve sıvıyağın tamamını boşaltın. Bir bardak biraz sıcak su ekleyin ve mısır unun kenarlarından azar azar alarak hamur kıvamına gelene kadar yoğurun. Biraz cıvık bir hamur elde etmek gereklidir.  Hamuru yağladığınız tepsiye yerleştirin. Eşit şekilde hamurları dağıtın ve üzerini bıçak yardımı ile düz şeklini verin. Üzerine hafif un serpiştirerek 190 derece önceden ısıtılmış fırında kızarıncaya kadar pişirin. Mis ve lezzetli mısır ekmeğimiz hazır.

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