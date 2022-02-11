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Kadın - Aile Lezzet bombası tarifi nasıl yapılır? 10 Dakikada hazırlanan lezzet bombası
Kadın - Aile

Lezzet bombası tarifi nasıl yapılır? 10 Dakikada hazırlanan lezzet bombası

'Bugün ne pişirsem' diyenler, sizlere tatlı olarak Lezzet bombası tarifine haberimizde yer verdik. 10 Dakikada hazırlanan lezzet bombası nasıl yapılır? İşte kolay ve pratik lezzet bombası tarifi...

Yeniakit Publisher
2022-02-11 13:19:00 - 2022-02-11 13:23:54
Lezzet bombası tarifi nasıl yapılır? 10 Dakikada hazırlanan lezzet bombası

Lezzet bombası tarifi 

malzemeler

  • Çikolatalı ve kahveli puding
  • Burçak bisküvi
  • Fındık, ceviz, hindistan cevizi

Lezzet bombası tarifi nasıl yapılır?

Önce sıcak sütle olan puding pişirilip kaselere alınır .Araya fındık parçaları ve toz haline getirilen bisküvi konur .Üzerine kahveli puding soğuk sütle hazırlanıp katman şeklinde yayılır ve tekrar bisküvi konup üzerine hindistan cevizi konur .Sunuma hazır .Malzemeler isteğe göre değiştirilebilir.

 

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