Lezbiyen voleybolcu Ebrar Karakurt'a efsane kapak: Boş yapma sultan(!)

Hikmet Genç, önceki gün THY'nin tarifeli uçağının içinden bir mesaj paylaşan lezbiyen milli voleybolcu Ebrar Karakurt'a efsane bir kapak yaptı. Karakurt'un "Boş yapma Abdülhamit!.." yazan dövizle çektirdiği fotoğrafını paylaşıp, Müslümanlara ve Osmanlı'ya olan kinini kusmasına gönderme yapan Genç, Akşam gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"O karikatürü hatırlıyor musunuz?

Ay yıldızlı formayı giymiş voleybolcu bir kız. Önünde file yerine yan yana dizilmiş çarşaflı kadınlar var. Onların üzerinden sıçrayıp sakallı cübbeli sarıklı ve de özellikle çok çirkin çizilmiş bir adamın üstüne smaç'ı yapıştırıyor milli voleybolcumuz!

Yani filenin sultanlarından biri!

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'Ayrımcılık', 'faşizm', 'İslam düşmanlığı', 'kin ve nefret..,' kokan sefil bir karikatür.

Bu karikatürü paylaşıp "cumhuriyet kadını isterse yapar" diyen paçozlar çıkmıştı.

Kadın voleybol takımımızın dünya şampiyonu olmasıyla cumhuriyetin temel değerleri arasında irtibat kurabilen paçozlar her daim vardır. CHP zihniyetinin ürünüdür. Öyle kodlanmıştırlar.

Kadın voleybolcumuz, filenin sultanı da çok çağdaştır! O karikatürün hakkını verir.

"Boş yapma Abdülhamit!.." yazan dövizle çektirdiği fotoğrafını paylaşır.

Müslüman'a Osmanlı'ya olan kinini kusar ve rahatlar...

Önceki gün THY'nin tarifeli uçağının içinden bir mesaj vermiş filenin sultanı Karakurt.

Milli takım olarak ABD'ye gidiyorlarmış.

Mesajda şöyle diyor sultan!

"13 saatlik Amerika yolculuğumuza economy bölümünde başlamış bulunmaktayız. Çok teşekkürler @turkishairlines"

Oldu mu şimdi? Filenin sultanları ekonomide uçar mı?..

İyi güzel de THY'nin suçu ne ki fikir fukarası sultan?

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün açıklama yapmış:

"Gerek ulusal, gerek de global düzlemde sporun ve sporcunun en güçlü sektörel destekçilerinden biri olan markamızın, sponsoru olduğu tüm federasyonlarımız için yıllık uçuş kapasitemiz dikkate alınarak, sene başında belirli bir uçuş planlaması yapılmaktadır. Bu kapsamda gerçekleştirilen biletleme süreçlerine dair tüm detayların sorumluluğu ilgili federasyonlara ait olup, yetkililerince sağlanmaktadır."

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Sen bilip bilmeden THY'ye neden çemkirdin Sultan Karakurt?

Gençsin sporcusun, 13 saat ekonomide uçsan n'olur?.. İncilerin mi dökülür?..

Ağlamak yakınmak delikanlılığa sığar mı?!

Filenin 'sultanları' lafını fazlaca içselleştirdiniz galiba!

Sultansınız diye ille de 'Business' ya da 'First Class' mı olmalı?

Boş yapmışsın sultan Karakurt!.."