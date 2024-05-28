  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bakan Fidan'dan Fransa ve Belçika'ya gözdağı

DEM’den tam da bu beklenir! Aileye karşılar LGBT’ye aşıklar!

Fonlu Emin kontrolü kaybetti! Köpekler üzerinden canilik edebiyatı yaptı

Emeklilere vaadiniz ne oldu? İstismarı bırakın sözünüzü tutun

'Dur' diyecek yok mu? İsrail tankları Refah'ın merkezinde!

Bu İran ölse Türkiye'den İHA almaz ama... 15 tane helikopter istediler

Bunu duyanlar deterjanları çöpe atıyor, yerine bunu kullanıyor! Canan Karatay büyük sırrı açıkladı

FETÖ’cü Akın İpek’in yalısı satışta! Arınç’ın savunduğu “Melek Anne” 750 milyon liralık köşkte oturmuş

İçki masası kuran da, bebek katilini öven de vatandaştan bağış istiyor! CHP’ye kurban lazım

Araç alacaklar dikkat: 300 bin TL'lik indirim!
Medya Lezbiyen voleybolcu Ebrar Karakurt'a efsane kapak: Boş yapma sultan(!)
Medya

Lezbiyen voleybolcu Ebrar Karakurt'a efsane kapak: Boş yapma sultan(!)

Yeniakit Publisher
2024-05-28 14:55:00 -
Lezbiyen voleybolcu Ebrar Karakurt'a efsane kapak: Boş yapma sultan(!)

Hikmet Genç, önceki gün THY'nin tarifeli uçağının içinden bir mesaj paylaşan lezbiyen milli voleybolcu Ebrar Karakurt'a efsane bir kapak yaptı. Karakurt'un "Boş yapma Abdülhamit!.." yazan dövizle çektirdiği fotoğrafını paylaşıp, Müslümanlara ve Osmanlı'ya olan kinini kusmasına gönderme yapan Genç, Akşam gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

Hikmet Genç, önceki gün THY'nin tarifeli uçağının içinden bir mesaj paylaşan lezbiyen milli voleybolcu Ebrar Karakurt'a efsane bir kapak yaptı. Karakurt'un "Boş yapma Abdülhamit!.." yazan dövizle çektirdiği fotoğrafını paylaşıp, Müslümanlara ve Osmanlı'ya olan kinini kusmasına gönderme yapan Genç, Akşam gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"O karikatürü hatırlıyor musunuz?

Ay yıldızlı formayı giymiş voleybolcu bir kız. Önünde file yerine yan yana dizilmiş çarşaflı kadınlar var. Onların üzerinden sıçrayıp sakallı cübbeli sarıklı ve de özellikle çok çirkin çizilmiş bir adamın üstüne smaç'ı yapıştırıyor milli voleybolcumuz!

Yani filenin sultanlarından biri!
ÖNE ÇIKAN VİDEO

'Ayrımcılık', 'faşizm', 'İslam düşmanlığı', 'kin ve nefret..,' kokan sefil bir karikatür.

Bu karikatürü paylaşıp "cumhuriyet kadını isterse yapar" diyen paçozlar çıkmıştı.

Kadın voleybol takımımızın dünya şampiyonu olmasıyla cumhuriyetin temel değerleri arasında irtibat kurabilen paçozlar her daim vardır. CHP zihniyetinin ürünüdür. Öyle kodlanmıştırlar.

Kadın voleybolcumuz, filenin sultanı da çok çağdaştır! O karikatürün hakkını verir.

"Boş yapma Abdülhamit!.." yazan dövizle çektirdiği fotoğrafını paylaşır.

Müslüman'a Osmanlı'ya olan kinini kusar ve rahatlar...

Önceki gün THY'nin tarifeli uçağının içinden bir mesaj vermiş filenin sultanı Karakurt.

Milli takım olarak ABD'ye gidiyorlarmış.

Mesajda şöyle diyor sultan!

"13 saatlik Amerika yolculuğumuza economy bölümünde başlamış bulunmaktayız. Çok teşekkürler @turkishairlines"

Oldu mu şimdi? Filenin sultanları ekonomide uçar mı?..

İyi güzel de THY'nin suçu ne ki fikir fukarası sultan?

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün açıklama yapmış:

"Gerek ulusal, gerek de global düzlemde sporun ve sporcunun en güçlü sektörel destekçilerinden biri olan markamızın, sponsoru olduğu tüm federasyonlarımız için yıllık uçuş kapasitemiz dikkate alınarak, sene başında belirli bir uçuş planlaması yapılmaktadır. Bu kapsamda gerçekleştirilen biletleme süreçlerine dair tüm detayların sorumluluğu ilgili federasyonlara ait olup, yetkililerince sağlanmaktadır."

***

Sen bilip bilmeden THY'ye neden çemkirdin Sultan Karakurt?

Gençsin sporcusun, 13 saat ekonomide uçsan n'olur?.. İncilerin mi dökülür?..

Ağlamak yakınmak delikanlılığa sığar mı?!

Filenin 'sultanları' lafını fazlaca içselleştirdiniz galiba!

Sultansınız diye ille de 'Business' ya da 'First Class' mı olmalı?

Boş yapmışsın sultan Karakurt!.."

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23