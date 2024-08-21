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Yerel Leyleklerin göçü kamerada
Yerel

Leyleklerin göçü kamerada

Yeniakit Publisher
2024-08-21 16:50:00 -

Avrupa’dan Afrika’ya doğru göç eden leyleklerin gruplar halindeki görüntüleri Tekirdağ Kapaklı ilçesinde görsel şölen oluşturdu.

Her yıl havaların soğumasıyla beraber Avrupa’da bulunan üreme alanlarından Afrika’ya doğru 20 Ağustos-3 Eylül döneminde göç eden leyleklerin Kapaklı ilçesi semalarında gruplar halinde gerçekleştirdikleri uçuşları, vatandaşların objektifine yansıdı.

Bu yıl normal göç tarihlerinden 10 gün önce Afrika’ya doğru hareket eden leylekler, uzmanlara göre kışın sert geçeceğine işaret ediyor.

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