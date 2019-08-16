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Leylekler için elektrikler kesildi

Balıkesir’ in leylekleri ile simgeleşen Sındırgı ilçesinde doğal yaşama zarar gelmemesi için kurban bayramında 12 saat süreli elektrik kesintisi yaşandı.

16 Ağustos 2019 Cuma 11:12
Leylekler için elektrikler kesildi

Balıkesir’ in leylekleri ile simgeleşen Sındırgı ilçesinde doğal yaşama zarar gelmemesi için kurban bayramında 12 saat süreli elektrik kesintisi yaşandı.


Sındırgı’da göç eden leylekler kırsal mahallelere elektrik sağlayan ana hat elektrik direklerini mesken tutunca üç kırsal mahalle 12 saat elektriksiz kaldı. Doğal yaşama saygı ve leyleklerin zarar görmemesi adına UEDAŞ Sındırgı yetkilileri uzun uğraşlar sonucu elektriği verdi. Özellikle Derecikören mahallesinde on binlerce leylek elektrik hatları, direkleri ve çatıları mesken tuttu. Gökyüzünde görsel şölen oluşturan leylek mahalle sakinlerinin de dikkatini çekti.Daha önceki yıllarda da belediye hizmet binası inşattı leyleklerin göç etmemesi yüzünden 3 ay gecikmişti.


İlçe genelinde vatandaşların leyleklere olan duyarlılığı uzun yıllardan beri devam ediyor. Simge halini alan leylekler ilçenin farklı yerlerinde konumlanan 25 ayrı leylek yuvasında yaşıyor. Ege üniversitesi ve Sındırgı Belediyesi işbirliği ile yuvaların bakımı gerçekleştirildiği gibi leylekler geldiğinde yavru leylekler de sürekli kontrol altında tutuluyor.


Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş, "Leylek insan yaşamına en uygun yeri seçer. Bizler de ilçemizde bulunan 25 leylek yuvası ile turizm logomuzda bile leyleklere yer verdik. Belediye binamızın inşaatını geciktirdik. Hatta yeni binamızın projesine bile leylek yuvasını koyduk. Doğal yaşama saygı Sındırgı’da faaliyet gösteren bütün kurumlarda da var. Son olarak göç eden yüzlerce leyleğin kırsal mahallelere elektrik dağıtan ana hat direklerini istila etmesi nedeniyle üç kırsal mahallemiz elektriksiz kaldı. Ancak UEDAŞ yetkilileri doğal yaşama saygısını göstererek bayram demeden sabaha kadar çalışmalarını sürdürdü.Leyleklerin başında nöbet tutu. Leyleklerin de zarar görmemesini sağlayarak uzun uğraşlar sonucu elektriği verdi. Vatandaşlarımız kurban da olması hasebiyle belirli bir süre mağduriyet yaşadı. Hem vatandaşlarımıza sabrı için hem de UEDAŞ yetkililerimiz duyarlılığı için teşekkür ediyorum.Doğal şehir Sındırgı doğal yaşamı korumaya devam edecek" sözlerine yer verdi.


Derecikören Muhtarı Mustafa Az, “iki yılda bir köyümüz üzerinden göç eden leylekler köyümüzde 10 saate yakın konakladı. Sonra yollarına devam ettiler. Tabi o arada elektriksiz kaldık. Kurban olması sebebiyle etlerimiz bozulma tehlikesi ile karşılaştı. Köyümüze dışarıdan gelen vatandaşlar da bu muhteşem anı fotoğrafladı. Onlar da mutlu oldu“ sözlerine yer verdi.


Pelitören Muhtarı Murat Kandemir, “Mahallemizde elektriklerimiz kesildi. Baştan ne olduğunu anlayamadık. Vatandaşlarımız telaş yaptı etler bozulacak diye. İşin aslını öğrenince yetkililerinden herkes anlayışla karşıladı. Biz leylekleri tam göremedik ama aynı hat üzerinde bulunduğumuz için leylekler ölmesin diye 10 saat elektriksiz kaldık. Sorun yok“ şeklinde konuştu.


Özellikle Derecikören Mahallesinde on binlerce leylek direklere ve evlerin çatılarına kondu. Dışarıdan gelen vatandaşlar, mahallede yaşayanlar bu görsel şöleni ölümsüzleştirmek için birbirleriyle yarıştı. Derecikören Mahallesinde esnaflık yapan Mehmet Kırtay ise leyleklerin ziyaretinden memnun kaldıklarını belirterek, “On binlerce leylek kurban bayramı tatilini köyümüzde geçirdi. Ayrılırken hüzünlendik” sözlerine yer verdi.

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Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 11:12
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