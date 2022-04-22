  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dini Bilgiler Leyle-i kadir ne demek? Leyle-i kadir ne anlama geliyor?
Dini Bilgiler

Leyle-i kadir ne demek? Leyle-i kadir ne anlama geliyor?

Ramazan ayı içerisinde sıklıkla 'Leyle-i Kadir' ifadesi kullanılıyor. Pek çok kişi ise Leyle-i Kadir ifadesiyle ne anlatılmaya çalışıldığını merak ediyor. Peki, Leyle-i Kadir nedir ne anlama geliyor?

Yeniakit Publisher
2022-04-22 22:59:00 -
Leyle-i kadir ne demek? Leyle-i kadir ne anlama geliyor?

Mübarek ramazan ayı 2 Nisan'da başladı. On bir ayın sultanı 2 Mayıs'ta bayramla birlikte yerini şevval ayına bırakacak. Ramazan ayı boyunca sıklıkla 'Leyle-i Kadir' ifadesi kullanılır. Peki, Leyle-i Kadir ne?

Leyle-i kadir ne demek? Leyle-i kadir ne anlama geliyor?

Leyle-i Kadir, Kadir Gecesi'nin bir diğer ismidir. 'Leyle-i' kelimesi tek ve bir gece anlamına gelmektedir. Kadir ise üçlü olma, gücü her şeye yetme, değerli ve kıymetli anlamlarına geliyor.

Kadir Suresi okunuşu, Türkçe anlamı

Kadir Suresi Kur'an'ın 97. suresidir. Sure 5 ayetten oluşur. Bu gecenin fazileti hakkında nâzil olmuştur. Sûrede Kur’an’ın Kadir gecesinde indirildiği ve sözü edilen gecenin bin aydan daha hayırlı olduğu belirtilir.

Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm

1.İnna enzelnahü fiy leyletilkadr

2.Ve ma edrake ma leyletülkadr

3.Leyletülkadri hayrüm min elfi şehr

4.Tenezzelülmelaiketü verruhu fiyha biizni rabbihim min külli emr

5.Selamün hiye hatta matle'ılfecr

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

1. Şüphesiz, biz onu (Kur'an'ı) Kadir gecesinde indirdik.

2. Kadir gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin!

3. Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.

4. Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner.

5. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay