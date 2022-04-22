Mübarek ramazan ayı 2 Nisan'da başladı. On bir ayın sultanı 2 Mayıs'ta bayramla birlikte yerini şevval ayına bırakacak. Ramazan ayı boyunca sıklıkla 'Leyle-i Kadir' ifadesi kullanılır. Peki, Leyle-i Kadir ne?

Leyle-i kadir ne demek? Leyle-i kadir ne anlama geliyor?

Leyle-i Kadir, Kadir Gecesi'nin bir diğer ismidir. 'Leyle-i' kelimesi tek ve bir gece anlamına gelmektedir. Kadir ise üçlü olma, gücü her şeye yetme, değerli ve kıymetli anlamlarına geliyor.

Kadir Suresi okunuşu, Türkçe anlamı

Kadir Suresi Kur'an'ın 97. suresidir. Sure 5 ayetten oluşur. Bu gecenin fazileti hakkında nâzil olmuştur. Sûrede Kur’an’ın Kadir gecesinde indirildiği ve sözü edilen gecenin bin aydan daha hayırlı olduğu belirtilir.

Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm

1.İnna enzelnahü fiy leyletilkadr

2.Ve ma edrake ma leyletülkadr

3.Leyletülkadri hayrüm min elfi şehr

4.Tenezzelülmelaiketü verruhu fiyha biizni rabbihim min külli emr

5.Selamün hiye hatta matle'ılfecr

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

1. Şüphesiz, biz onu (Kur'an'ı) Kadir gecesinde indirdik.

2. Kadir gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin!

3. Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.

4. Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner.

5. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir.