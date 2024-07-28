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Gündem Leyla Zana’dan Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne tehdit!
Gündem

Leyla Zana’dan Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne tehdit!

Yeniakit Publisher
2024-07-28 13:30:00 -

Maaş aldıkları devlete karşı terör örgütü PKK’nın yanında yer alan HDP’lilerin “akıl hocası” Leyla Zana, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni tehdit etmeye kalktı.

Ağrı, Mersin, Siirt ve İstanbul’da terörist başı Abdullah Öcalan lehine slogan atıp halay çektikleri gerekçesiyle tutuklanan pisliklere Leyla Zana destek çıktı.

X hesabından Zana, “Kürtlerin sınırlarını zorlamayın! Hepimizi Kürtçe şarkılarla, davul, zurna ve sloganlarımızla alanlara, meydanlara çıkarmayı düşünüyorsanız, seve seve varız!” dedi.

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