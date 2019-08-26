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Leyla yeni "yüz" bekliyor

Kahramanmaraş’ta bir buçuk aylıkken başına örtülü eşarbının yanması sonrası yüz ve kafa derisi de yanan Leyla Demirci (20), yeni bir yüz bekliyor.

26 Ağustos 2019 Pazartesi 10:25
Leyla yeni "yüz" bekliyor

Kahramanmaraş’ta bir buçuk aylıkken başına örtülü eşarbının yanması sonrası yüz ve kafa derisi de yanan Leyla Demirci (20), yeni bir yüz bekliyor.


Onikişubat ilçesi Altınova Mahallesi’nde oturan Demirci ailesinin 4 çocuğundan biri olan Leyla Demirci, bir buçuk aylıkken annesi tarafından banyo yaptırıldıktan sonra beşiğe yatırıldı. Annesinin yüzüne örttüğü eşarbın odada bulunan çocuklar tarafından yakılması sonucu Leyla’nın yüz ve kafa derisi yandı.


20 yaşındaki Leyla Demirci akranları gibi makyaj yapıp insanların arasına katılmak istediğini söyledi. Okulda çocukların kendisinden korktuğu için liseye kadar eğitimine devam edebildiğini söyleyen Demirci, "Ben 1 buçuk aylıkken annem beni banyo yaptırmış ve beşiğe yatırıp yüzümü eşarp ile örtmüş. O sırada evde bulunan babamın kardeşinin küçük çocukları ateş ile oynarken eşarbı yakmışlar. Ondan sonra yüzüm bu şekilde. Evde vaktim güzel geçiyor ve liseye kadar okula gidebildim. Ondan sonra bayılıyordum ve gidemedim. Okulda Eyüp Karataş isimli öğretmenimiz vardı ve onun sayesinde okudum. Beni yoksa okula almıyorlardı, benden korkuyorlardı. Ben yüz nakli olmak istiyorum ve herkes gibi koşup oynamak, makyaj yapıp insanların arasına girmek istiyorum. Ben Cumhurbaşkanımızdan yardım bekliyorum. 6 aydan 6 aya Antalya’ya gidip tahlillerimizi veriyorum ve tedavi oluyorum. Antalya’da bir hastanede yüz nakli yapılmış ben ve ailem çok sevinmiştik” dedi.


Tek isteğinin kızının yeni bir yüze kavuşması olduğunu söyleyen baba Said Demirci ise, “Kızımın sağlığını istiyorum. Kızımı hastaneye götürdüm, estetik ameliyatı olamayacağını ve bünyesinin kaldıramayacağını söylediler. Tek isteğimiz kızımın yüz nakli olmasıdır. Ben de çalışmıyorum işsizim. İnşallah yüz nakli bulunur ve kızım sağlığına kavuşur” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 10:25
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