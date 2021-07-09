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Ekonomi Lexus’un Yeni Operasyonlar Direktörü Murat Ertuğrul oldu
Ekonomi

Lexus’un Yeni Operasyonlar Direktörü Murat Ertuğrul oldu

Lexus Türkiye’deki yeni yapılanma ile birlikte Lexus Operasyonlar Direktörlüğü görevine Murat Ertuğrul getirildi. Bu yapılanma kapsamında 6 yıldır Lexus Operasyonlar Direktörlüğü görevini gerçekleştiren Selim Okutur, bayrağı Murat Ertuğrul’a devretti.

Yeniakit Publisher
2021-07-09 09:10:00 -
Lexus’un Yeni Operasyonlar Direktörü Murat Ertuğrul oldu

2013 yılından bu yana Toyota Türkiye Satış Bölge Müdürlüğü, Filo ve Özel Satışlar Müdürlüğü, Bayi Satış Operasyonları Müdürlüğü gibi farklı görevler üstlenen Ertuğrul, 15 yıldır otomotiv sektöründe Bayi Geliştirme ve Satış alanlarında farklı alanlarda çalıştı.

Bilkent Üniversitesi İşletme Mezunu olan Murat Ertuğrul, 1982 yılı Ankara doğumlu ve aynı zamanda evli ve 1 çocuk babası.

Bayrağı Murat Ertuğrul’a devreden Selim Okutur ise, Selim Okutur ise Toyota Türkiye’deki Kurumsal İlişkiler Direktörlüğü görevine devam edecek.  Okutur aynı zamanda Toyota ve ALJ Türkiye’nin “Elektromobilite ve Sürdürülebilirlik” alanları yönetiminde de yer alacak.

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