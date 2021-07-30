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Spor Lewis Hamilton'dan Türkiye açıklaması
Spor

Lewis Hamilton'dan Türkiye açıklaması

Dünyaca ünlü Formula 1 pilotu Lewis Hamilton, ülkemizde meydana gelen yangınlarla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı

Yeniakit Publisher
2021-07-30 14:45:00 -
Lewis Hamilton'dan Türkiye açıklaması

Formula 1'de Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton, ülkemizdeki yangın felaketiyle ilgili bir paylaşım yaptı.

Formula 1'de 7 kez dünya şampiyonluğu bulunan Lewis Hamilton, son günlerde ülkemizde çıkan orman yangınlarıyla ilgili bir paylaşım yaptı.

23.2 milyon takipçili Instagram hesabından paylaşım yapan 'Sir' unvanlı Lewis Hamilton, 'Türkiye ve gezegenimiz için dua ediyorum' ifadelerini kullandı.

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