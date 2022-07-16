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Spor Lewandowski'yi resmen açıkladılar
Spor

Lewandowski'yi resmen açıkladılar

Barcelona, Bayern Münih'ten ayrılan Robert Lewandowski'yi açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-07-16 15:20:00 -
Lewandowski'yi resmen açıkladılar

İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona, uzun zamandır kadrosuna katmaya çalıştığı Robert Lewandowski transferi konusunda Bayern Münih ile anlaşma sağladı.

Alman Kulübünün CEO'su Oliver Kahn da yaptığı açıklamada, Barcelona ile anlaştıklarını şu ifadelerle doğruladı: "Barcelona ile Robert Lewandowski için sözlü bir anlaşmaya vardık, sadece belgeleri hazırlamamız gerekiyor."

Daha önce Lewandowski için yaptığı transfer teklifleri Bayern Münih tarafından yetersiz bulunan Barcelona'nın, Alman kulübünü ikna etti. Barcelona'nın 50 milyon euroya Bayern'le el sıkıştığı kaydedilirken, Lewandowski'nin ise Katalan ekibiyle 3 yıllık anlaşma yaptığı aktarıldı.

Polonyalı oyuncunun son 24 saatte Bayern Münih'e yoğun baskı uyguladığı ve Barcelona'yla anlaşılması yönünde büyük çaba sarf ettiği biliniyordu.

Öte yandan Barcelona'ya transfer olacak olan yıldız golcü bugünkü antrenmanda takım arkadaşlarıyla vedalaştı.

2014 yılında Borussia Dortmund'dan Bayern Münih'e bedelsiz olarak transfer olan Lewandowski, Bayern formasıyla çıktığı 375 maçta 344 gol kaydetmeyi başardı.

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