  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Levyeli saldırgan kendini böyle savundu
Aktüel

Levyeli saldırgan kendini böyle savundu

Konya'da, selektör yaparak yol isteyen O.K'nin aracında levye ile hasar oluşturan Arif Nafiz Temiz, "mala zarar vermek" ve "kara ulaşım aracını alıkoyma" suçundan mahkemece tutuklandı. Temiz'in ifadesinde "Selektör yapınca sinirlendim. Aracı durdurup aşağı indim. Gerisini de hatırlamıyorum" dediği öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2020-11-21 18:50:00 -
Levyeli saldırgan kendini böyle savundu

Olay, dün saat 09:00 sıralarında, merkez Selçuklu ilçesi Ankara Caddesi'nde meydana geldi. O.K, otomobiliyle sol şeritte ilerlediği sırada selektör yaparak, önündeki aracın sürücüsünden yol istedi.

İddiaya göre, öndeki otomobilin sürücüsü Arif Nafiz Temiz, camdan elini uzatıp, çeşitli hareketler yaptıktan sonra, otomobilini yol ortasında durdurdu. Yol isteyen O.K.'nin yanına gelerek, önce küfretti, ardından da aracından aldığı levyeyle O.K.'nin otomobilinde hasar oluşturdu. O.K. ise "İleride polis var" diyerek, hızla olay yerinden uzaklaştı.

Saldırıya uğrayan O.K., daha sonra araç kamerasının kaydettiği görüntülerle polis merkezine giderek, sürücü hakkında şikayette bulundu. Polis tarafından gözaltına alınan Arif Nafiz Temiz, 'mala zarar vermek' ve 'kara ulaşım aracını alıkoyma' suçundan sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Temiz hakkında ayrıca 'tehlikeli şerit değiştirmek' ve 'trafik güvenliği ile ilgili kurallara uymamak' suçundan da 420 lira idari para cezası uygulanıp, ehliyetine el konulduğu belirtildi.

"Gerisini hatırlamıyorum"

Arif Nafiz Temiz, ifadesinde "Benim psikolojik rahatsızlığım var. Daha önce tedavi gördüm ama raporum yok. Olay günü de selektör yaptı, sağa geçip yol veremedim. Yine selektör yapınca sinirlendim. Aracı durdurup aşağı indim, gerisini hatırlamıyorum" dediği öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Rusya-Ermenistan görüşmesinde bayrak krizi! Ruslar ayaklandı
Dünya

Rusya-Ermenistan görüşmesinde bayrak krizi! Ruslar ayaklandı

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile Erivan'da görüştü. Görüşm..
Putin'den 'ABD ile aranızı bozacak mısınız;?' sorusuna bomba cevap
Dünya

Putin'den 'ABD ile aranızı bozacak mısınız;?' sorusuna bomba cevap

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bir televizyon programında ABD ile ilişkilerin bozulup bozulmayacağına yönelik soruya "Bozuk olan ilişk..
BM'den korkutan uyarı: Milyonlarca insanı kaybedebiliriz
Dünya

BM'den korkutan uyarı: Milyonlarca insanı kaybedebiliriz

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Yemen'in dünyanın on yıllardır gördüğü en kötü kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya ..
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay