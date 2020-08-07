Levrek Marin tarifi MasterChef portakallı levrek marin nasıl yapılır?

Masterchef Türkiye 2020'de final turu heyecanı devam ediyor. Ana kadro yarışmacılarının seçildiği final turunda bugüne kadar 4 yarışmacı belli oldu. Bu haftaki gruptan sadece 4 yarışmacı daha seçilecek ve diğer 14 kişilik gruptan da seçilecek 8 yarışmacı ile ana kadro oluşturulacak. Final turunun 5. gününde bugün yarışmacılar levrek marin yapacaklar.

Levrek marin nasıl yapılır?

Malzemeler

· 2 adet levrek fileto

· 1,5 adet lime suyu(yoksa limon)

· 1 adet lime kabuğunun rendesi

· 1/2 adet portakal kabuğu rendesi

· 1 adet portakal suyu

· 1 yemek kaşığı taneli hardal

· 1 adet soğan

· 1 tatlı kaşığı tane karabiber

· 1 tatlı kaşığı tuz

· 1 yemek kaşığı şeker

· 3 yemek kaşığı zeytinyağı

· 1 adet defne yaprağı

Levrek marin yapılışı

Levrekleri derisiz fileto olarak alın. Kılçıklarını temizleyin. Uzun ince doğrayın.

Soğanı ince uzun doğrayın ve bolca tuz ile ovalayın. Üzerine bol soğuk su ilave edip 1 saat bekletin. Yıkayıp soğanı süzün.

Sos için lime ve portakal suyunu, hardal ve zeytinyağını, kabukları, tuz ve şekeri karıştırın.

Sosun mutlaka tadına bakın damak zevkinize daha fazla asit, tuz veya şeker gerekirse ilave edin.

Levreklere sosu dökün. Soğan, tane karabiber ve defne yaprağı da ilave edip 1 gece buzdolabında kapağı kapalı kapta marine edin.

Servisten önce sosun yarısını süzün. Levrekleri uzun ince kesin. Çok sulu sevenler varsa süzme yenilir. Taze nane ve kapari ile servis edin.

Levrek nasıl temizlenir?

Levrek gibi büyük balıkları temizlerken ve açarken kullanılacak bıçak dikkatli seçilmelidir. Fileto haline getirmek istiyorsanız balığı ilk olarak düzgün bıçağınız olması gerekir. Levrek fileto için seçilecek bıçak ise ince uzun fileto bıçağıdır. Ayrıca bıçağınızın keskin olması, balığın israf edilmeden ve düzgün bir şekilde kesmeniz açısından önemlidir.