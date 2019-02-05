Levent Üzümcü'den provokatif çağrı: Ayaklanın!

2013 yılının Mayıs ayında patlak veren, birçok sivil ve polisin ölmesine neden olan Gezi Parkı olaylarında, tahrik edici söylem ve eylemleri ile akıllara kazınan Üzümcü, son olarak "Çocuklarımızın geleceği örgütlü bir tehlikenin pençesinde" sloganıyla marjinal bir kampanyanın bir parçası oldu.

İşte o paylaşım;



